Потужний сигнал Україні і нарада з Москвою: в НАТО оголосили про новий план безпеки Заходу

У НАТО мають намір запросити Росію на нараду для обговорення проблемних питань / Reuters

Північноатлантичний альянс на саміті у Мадриді, який відбудеться наступного року, ухвалить нову Стратегічну концепцію організації у зв'язку зі зміною поведінки Росія. У новому документі акцент поставлять на співпраці з партнерами, серед яких – Україна. Київ має самостійно ухвалювати рішення про свій шлях, проте в Альянсі вважають, що співпраця з Києвом зміцнює організацію. З Росією буде проведено діалог, Москву запросять на нараду з країнами НАТО. Про це заявив генеральний секретар блоку безпеки Заходу Йенс Столтенберг.

Під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу, який відбувся в четвер, 16 грудня, він розповів про те, що вже наступного року НАТО через ситуацію з Росією ухвалить нову стратегічну концепцію безпеки.читайте також"Повернення" України і зрив курсу на НАТО: Міноборони оголосило про нове скупчення військ РФ біля кордонів

"Ми вирішили зробити нову Стратегічну концепцію, яка буде узгоджена на саміті НАТО у Мадриді наступного року. Важлива істина, яка змінилася, це поведінка Росії", - зазначив Столтенберг.

За його словами, в документі вкажуть, що Альянсу слід співпрацювати з країнами-партнерами, у тому числі і з Україною. Як вважають в організації, робота з Києвом зміцнює колективний блок безпеки Заходу.

"І Україна сама повинна визначити свій шлях. Ми вважаємо, що ми набагато міцніше разом", - сказав генеральний секретар.

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Також він додав, що НАТО необхідно вести діалог з Росією. З цієї причини Москву запросять на нараду з представниками країн Північноатлантичного альянсу.

"Хочемо запросити Москву на нараду НАТО-Росія. Діалог потрібен", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico наприкінці жовтня опублікували матеріали, в яких йшлося про концентрацію Росією військ біля кордонів України. Журналісти продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що наразі біля кордонів знаходяться 94 тисячі російських військових. Якщо ситуація не зміниться, Росія може сконцентрувати 175 тисяч військових біля українських кордонів. Однак у Києві готові до такого сценарію.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков казав, що маневри Росії з військами в прикордонних з Україною районах пов'язані з, мовляв, загрозою НАТО біля російських рубежів. У Кремлі зробили заяву про "стурбованість" і закликали до проведення зустрічі Путіна з главою Білого дому Байденом.

Перемовини Байдена та Путіна відбулися 7 грудня. За підсумками дискусії Байден засудив присутність військ Росії біля кордонів України і підтримав Київ. США не гарантували РФ невступ української держави до Північноатлантичного альянсу, як того вимагали у Москві.

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість відмови Києва від курсу на НАТО в обмін на відведення військ РФ від українських кордонів. Причиною тому він назвав відсутність довіри обіцянкам і гарантіям Москви.

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