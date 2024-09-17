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У США панікують через посилення військової співпраці РФ та КНДР

Юлія Закрепа
17 вересня 2024, 09:05
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Північна Корея продовжує надавати допомогу Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України.
У США панікують через посилення військової співпраці РФ та КНДР
Росія та КНДР нарощують військову співпрацю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив про стурбованість розширенням воєнної співпраці між Північною Кореєю та Росією

Відповідаючи на запитання журналістів про нещодавній візит секретаря Ради нацбезпеки Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну, Міллер заявив, що КНДР продовжує підтримувати РФ у війні проти України, йдеться у матеріалі "Голосу Америки".

"Ми продовжуємо бути неймовірно стурбованими розширенням відносин у сфері безпеки між Північною Кореєю та Росією. Зокрема, через підтримку, яку Північна Корея продовжує надавати Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України, та перспективу допомоги Росії з боку Північній Кореї способами, які дестабілізують Корейський півострів", - заявив Метью Міллер.

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Що таке Голос Америки?

Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

Відносини РФ та КНДР

Нагадаємо, що режим Путіна може отримати більше зброї від КНДР. Згідно із супутниковими знімками, після першої поїздки Шойгу зафіксовано зростання торгівлі між РФ і КНДР. За інформацією Вашингтона і союзників, Пхеньян передав Москві мільйони артилерійських снарядів.

Росія все частіше застосовує ракети КНДР по Україні. За словами експертів, Росія відновила удари цими ракетами після 5-місячної паузи. Ба більше, противник нарощує їхнє використання. У ніч проти 11 серпня РФ випустила чергову партію ракет КНДР із Воронезької області.

РФ кинула в бій новий ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР. Уточнюється, що нова установка для окупантів задовольняє зростаючі потреби. Російська армія вступила у війну в Україні в лютому 2022 року з, ймовірно, кількома сотнями протитанкових комплексів "Штурм" і "Корнет".

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