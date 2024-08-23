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Обговорять із Зеленським війну і співпрацю: в Україну вперше в історії прибув прем'єр Індії

Альона Вороніна
23 серпня 2024, 09:58
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Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України.
Владимир Зеленский, Нарендра Моди
В Україну вперше в історії прибув прем'єр Індії/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, depositphotos.com/ua

До Києва у день прапора України 23 серпня прибув з першим офіційним візитом прем'єрміністр Індії Нарендра Моді. Під час візиту заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським та підписання кількох міждержавних угод.

Про це повідомило The Times of India. Зазначається, що цей візит може стати можливістю для України обговорити роль Індії у відновленні миру, а також шансом схилити одну з ключових країн Глобального Півдня на свій бік.

"Прем'єр-міністр Нарендра Моді в п'ятницю прибув до України з історичним візитом до країни, охопленої війною, під час якого він, як очікується, поділиться з українським лідером перспективами мирного вирішення поточного конфлікту. Моді відвідує Україну на запрошення президента Володимира Зеленського", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Візит прем'єрміністра Індії до України є першим після проголошення незалежності України у 1991 році.

Моді ще перед візитом до України у середу, 21 серпня, закликав до "відновлення миру" і заявив, що планує обговорити із Зеленським "перспективи мирного врегулювання конфлікту в Україні". Також він зазначав, що планує обговорити з президентом України "поглиблення індійсько-української дружби".

Нарендра Моди прибыл в Киев
Нарендра Моді прибув до Києва / скрін

Дивіться відео прибуття прем'єрміністра Індії до Києва:

Хто такий Нарендра Моді?

Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія.

Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

Візит Моді в Україну – що відомо

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкритикував зустріч Моді і Путіна, на якій індійський лідер обіймався з главою Кремля. Зеленський назвав візит прем'єра Індії до Москви та його поведінку нищівним ударом по мирних зусиллях. Моді їздив зустрічатися з Путіним, коли окупанти завдали ракетних ударів по Україні, внаслідок яких загинули люди.

Раніше у Bloomberg зазначали, що прем'єр Індії везе до Києва послання Зеленському від Путіна. Україна та Індія мають підписати декілька угод, спрямованих на співпрацю в сільському господарстві та оборонній сфері, писали американські журналісти.

Також повідомлялося, що прем'єр Індії висловився про Україну і зазначив, що вирішити конфлікт на полі бою не можна. Моді не пройшов повз теми України під час пресконференції з прем'єром Польщі у Варшаві.

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Володимир Зеленський новини Індії Нарендра Моді
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