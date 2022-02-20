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Путін думає, що Зеленський проти "Мінська": у Кремлі вибухнули заявою

20 лютого 2022, 15:17

У Кремлі, мовляв, не бачать реальних кроків Києва щодо реалізації Мінських угод.

Зеленський Путін
Путін вважає, що Зеленський не збирається йти на реалізацію Мінських угод - Пєсков / УНІАН

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зробив заяву про те, що Володимир Путін вважає главу української держави Володимира Зеленського людиною, яка, мовляв, не може, не хоче і не збирається йти на реалізацію Мінських угод щодо Донбасу.

У ефірі телеканалу Росія 1 він сказав про те, що Путін на підставі всіх заяв Зеленського зробив висновок, згідно з яким президент України нібито не готовий йти на реалізацію Мінських угод з врегулювання конфлікту на Донбасі.

читайте також"Наступ" на Донбас і удар по "Мінську": Кулеба розніс РФ і звернувся до ЗаходуМовляв, Зеленський не може, не хоче і не збирається йти на запуск "Мінська".

"Путін наразі має всі підстави не розглядати президента Зеленського як людину, яка готова, може і бажає виконати Мінський комплекс заходів. Якщо в сукупності розглянути всі заяви Зеленського, з них випливає, що він а) не може, б) не хоче і с) не збирається цього робити", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Мінські угоди щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна готова йти на вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі шляхом Мінських угод. Однак Київ категорично не згоден з реалізацією цього документа в російській інтерпретації, яка включає нібито "зобов'язання" щодо ведення прямих перемовин з "ЛДНР".

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Президент Володимир Зеленський 17 лютого назвав Мінські угоди "бездарно складеним документом", який було підготовлено таким чином, щоб українська держава опинилася в програшній позиції.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що Київ наполягає на прямих перемовинах Зеленського та Путіна з питань Донбасу. Однак Москва з такою позицією не згодна і вимагає, щоб українська влада вела прямий діалог з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" та "ЛНР".

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