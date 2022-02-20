Путін думає, що Зеленський проти "Мінська": у Кремлі вибухнули заявою

У Кремлі, мовляв, не бачать реальних кроків Києва щодо реалізації Мінських угод.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зробив заяву про те, що Володимир Путін вважає главу української держави Володимира Зеленського людиною, яка, мовляв, не може, не хоче і не збирається йти на реалізацію Мінських угод щодо Донбасу.
У ефірі телеканалу Росія 1 він сказав про те, що Путін на підставі всіх заяв Зеленського зробив висновок, згідно з яким президент України нібито не готовий йти на реалізацію Мінських угод з врегулювання конфлікту на Донбасі.
читайте також"Наступ" на Донбас і удар по "Мінську": Кулеба розніс РФ і звернувся до ЗаходуМовляв, Зеленський не може, не хоче і не збирається йти на запуск "Мінська".
"Путін наразі має всі підстави не розглядати президента Зеленського як людину, яка готова, може і бажає виконати Мінський комплекс заходів. Якщо в сукупності розглянути всі заяви Зеленського, з них випливає, що він а) не може, б) не хоче і с) не збирається цього робити", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Мінські угоди щодо Донбасу
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна готова йти на вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі шляхом Мінських угод. Однак Київ категорично не згоден з реалізацією цього документа в російській інтерпретації, яка включає нібито "зобов'язання" щодо ведення прямих перемовин з "ЛДНР".
Президент Володимир Зеленський 17 лютого назвав Мінські угоди "бездарно складеним документом", який було підготовлено таким чином, щоб українська держава опинилася в програшній позиції.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що Київ наполягає на прямих перемовинах Зеленського та Путіна з питань Донбасу. Однак Москва з такою позицією не згодна і вимагає, щоб українська влада вела прямий діалог з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" та "ЛНР".
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