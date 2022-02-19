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Арахамія з групою нардепів і західних журналістів потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі

19 лютого 2022, 17:14

Як повідомив нардеп від президентської партії Віталій Безгін, разом з Давидом Арахамією під обстріл на Донбасі потрапили нардепи Юрій Мисягін, Олександр Завитневич.

Арахамія війська
Давід Арахамія / Колаж Reuters, УНІАН

У суботу, 19 лютого нинішнього року, колектив нардепів на чолі з керівником фракції "Слуга народу" і групи журналістів провідних світових видань під час поїздки в зону військового конфлікту на Донбас потрапили під обстріл бойовиків. Про це заявила прессекретар президентської фракції в Раді Юлія Палійчук.

"На одній з позицій народні депутати і представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", ‒ написала вона.

Трохи пізніше нардеп від СН Віталій Безгін написав на своїй сторінці в Facebook, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Щойно під жорсткий артобстріл російських терористів в районі Новолуганського потрапили наші колеги Давид Арахамія, Юрій Мисягін, Олександр Завитневич і журналісти міжнародних видань, які знаходяться сьогодні на фронті. Всі цілі", - написав він.

Пізніше написав у своєму Telegram-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, його начальник Денис Монастирський, група народних депутатів, а також двадцять п'ять іноземних журналістів, зазнали мінометного обстрілу на позиції 30 бригади.

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"У районі смт Новолуганське журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися хто дійсно готується до наступу на мирну Україну", - написав він.

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Загострення на Донбасі

17 лютого під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Українські військові, які служать в зоні ООС, після обстрілів на Донбасі заявили, що "готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях". Вони назвали дії окупантів підступними, цинічними і бридкими.

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обстріли війна на Донбасі Антон Геращенко новини України Давид Арахамія
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