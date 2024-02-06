Маски знято: Такер Карлсон похвалився інтерв'ю з Путіним і 'запросив' Зеленського

Пропагандист неодноразово ображав українського президента.

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Карлсон опинився в Москві / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот відео

Американський проросійський пропагандист Такер Карлсон прибув до Москви і має намір найближчим часом взяти інтерв'ю у кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Це підтвердив сам Карлсон, пишуть російські ЗМІ. Карлсон, обговорюючи майбутнє інтерв'ю з Путіним, сказав, що "це скоро буде зроблено".

Карлсон також додав, що нібито більша частина американців не знає "що саме відбувається в Росії та Україні".

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Проросійський пропагандист окремо заявив, що нібито "самостійно оплатив подорож до Москви".

Крім того, Такер Карлсон, який неодноразово ображав Зеленського, оголосив про намір домагатися інтерв'ю ще й від українського президента.

Хто такий Такер Карлсон

З початку повномасштабного вторгнення РФ американський ведучий Такер Карлсон перетворився на проросійського пропагандиста, який просуває наратив поразки України у війні з Росією. Вигадував казки, що це, мовляв, сама Україна підірвала Каховську ГЕС.

Крім того, Карлсон виступає за припинення допомоги США Україні, звинувачуючи у всіх гріхах Захід та особисто Джо Байдена.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав Карлсона "негідником та українофобом".

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