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Путін скоро втратить президентське крісло: його можуть вбити "свої" люди - журналіст

27 лютого 2023, 17:41
Серед російських еліт в найближчій перспективі може статися розкол і вони захочуть "прибрати" Путіна.
Володимир Путін
Путін скоро втратить своє президентське крісло / Фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін у найближчій перспективі залишиться без свого президентського крісла. Однак він може залишитися на волі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський блогер і журналіст Майкл Накі.

"Я бачу варіанти, при яких він може залишитися на волі – це не дуже приємно розуміти, тому як я в цьому сенсі людина утилітарна. Мені достатньо, щоб кількість зла, яке продукується в цьому світі, знижувалася, і я це зможу пережити, хоч і з великими труднощами. Я маю на увазі, якщо Путін запропонує Заходу (і в першу чергу – Україні) вивести війська і скласти повноваження під гарантії безпеки. Так буває, з диктаторами іноді укладають такі угоди. Це не дуже справедливо, не дуже приємно, але масштаб трагедій, який цим вдається запобігти, часто змушує йти на такі угоди", - сказав Накі.

Однак він вважає, що такий сценарій розвиватися не буде через "занадто велике его Путіна". Більш реалістичним він вважає варіанти з судовим процесом над ним або ж смерть, яку диктатору можуть принести "свої" люди.

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"Коли путінські еліти зрозуміють, що співіснування з Путіним несе для них більше ризиків, ніж піти проти нього і спробувати віддати його, в цей момент можна очікувати різного розвитку подій. Коли це буде - невідомо, бо ми не можемо залізти в голову до людей. Але судячи з тих заходів безпеки, які вживає Путін, він якраз в цей сценарій цілком вірить", - додав журналіст.

Усередині кіл російських еліт буде все більше протиріч, що спровокує розкол, каже Накі.

"Треба розуміти, що розкол еліт настає не коли вони вирішать вбити Путіна, а коли у них є суттєві протиріччя, які змушують еліти воювати один з одним. Якщо ми візьмемо армійський напрямок, то там розкол не по лінії "за або проти війни", а по тому, як її треба вести", - пояснив блогер.

Він додав, що розкол вже видно завдяки конфлікту Пригожина і Міноборони РФ. Самі ж мобілізовані незадоволені тим, в яких умовах їм доводиться воювати. Їх, як "м'ясо", кидають у гарячі точки, щоб вони своїм тілом штурмували позиції українських військових.

"Зеки" скінчилися, тепер кидають просто мобілізованих. Чи переросте це в якісь повноцінні бунти і осередки опору зрозуміти неможливо, але так бувало. Наприклад, в Першу світову, де теж спочатку скаржилися на те, що черевики занадто маленькі, патронів недостатньо, а потім прийшли до питання навіщо воюють. Таким чином, це перетворилося на політичну вимогу, і тенденція цього, очевидно, теж буде посилюватися", - додав Накі.

Також все веде до того, що скоро люди будуть відкрито говорити про своє невдоволення через зростання інфляції. Журналіст прогнозує, що через низькі бюджети російська влада почне скорочувати витрати і першою під ножиці потрапить соціальна сфера.

"Невдоволення людей зростатиме у зв'язку з мобілізацією, зростанням цін, воєнізацією суспільства і відсутністю чіткого уявлення про майбутнє. Тому всі процеси будуть посилюватися, і ймовірність перетворення в якийсь опір підвищується", - пояснив блогер.

Розвал Росії

Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

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