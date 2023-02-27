Путін скоро втратить президентське крісло: його можуть вбити "свої" люди - журналіст

Серед російських еліт в найближчій перспективі може статися розкол і вони захочуть "прибрати" Путіна.

Путін скоро втратить своє президентське крісло / Фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін у найближчій перспективі залишиться без свого президентського крісла. Однак він може залишитися на волі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський блогер і журналіст Майкл Накі.

"Я бачу варіанти, при яких він може залишитися на волі – це не дуже приємно розуміти, тому як я в цьому сенсі людина утилітарна. Мені достатньо, щоб кількість зла, яке продукується в цьому світі, знижувалася, і я це зможу пережити, хоч і з великими труднощами. Я маю на увазі, якщо Путін запропонує Заходу (і в першу чергу – Україні) вивести війська і скласти повноваження під гарантії безпеки. Так буває, з диктаторами іноді укладають такі угоди. Це не дуже справедливо, не дуже приємно, але масштаб трагедій, який цим вдається запобігти, часто змушує йти на такі угоди", - сказав Накі.

Однак він вважає, що такий сценарій розвиватися не буде через "занадто велике его Путіна". Більш реалістичним він вважає варіанти з судовим процесом над ним або ж смерть, яку диктатору можуть принести "свої" люди.

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"Коли путінські еліти зрозуміють, що співіснування з Путіним несе для них більше ризиків, ніж піти проти нього і спробувати віддати його, в цей момент можна очікувати різного розвитку подій. Коли це буде - невідомо, бо ми не можемо залізти в голову до людей. Але судячи з тих заходів безпеки, які вживає Путін, він якраз в цей сценарій цілком вірить", - додав журналіст.

Усередині кіл російських еліт буде все більше протиріч, що спровокує розкол, каже Накі.

"Треба розуміти, що розкол еліт настає не коли вони вирішать вбити Путіна, а коли у них є суттєві протиріччя, які змушують еліти воювати один з одним. Якщо ми візьмемо армійський напрямок, то там розкол не по лінії "за або проти війни", а по тому, як її треба вести", - пояснив блогер.

Він додав, що розкол вже видно завдяки конфлікту Пригожина і Міноборони РФ. Самі ж мобілізовані незадоволені тим, в яких умовах їм доводиться воювати. Їх, як "м'ясо", кидають у гарячі точки, щоб вони своїм тілом штурмували позиції українських військових.

"Зеки" скінчилися, тепер кидають просто мобілізованих. Чи переросте це в якісь повноцінні бунти і осередки опору зрозуміти неможливо, але так бувало. Наприклад, в Першу світову, де теж спочатку скаржилися на те, що черевики занадто маленькі, патронів недостатньо, а потім прийшли до питання навіщо воюють. Таким чином, це перетворилося на політичну вимогу, і тенденція цього, очевидно, теж буде посилюватися", - додав Накі.

Також все веде до того, що скоро люди будуть відкрито говорити про своє невдоволення через зростання інфляції. Журналіст прогнозує, що через низькі бюджети російська влада почне скорочувати витрати і першою під ножиці потрапить соціальна сфера.

"Невдоволення людей зростатиме у зв'язку з мобілізацією, зростанням цін, воєнізацією суспільства і відсутністю чіткого уявлення про майбутнє. Тому всі процеси будуть посилюватися, і ймовірність перетворення в якийсь опір підвищується", - пояснив блогер.

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