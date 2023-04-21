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Україна може виграти війну не обов’язково військовим шляхом – Пісторіус

Альона Вороніна
21 квітня 2023, 07:47 оновлено 21 квітня, 07:49
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Повернення своїх територій можна добитися і шляхом переговорів, але коли і як їх починати Україна має вирішувати самостійно, вважає міністр оборони Німеччини.
Украинские военные, Борис Писториус
Україна може виграти війну не обов’язково військовим шляхом, вважає Пісторіус/ 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, Facebook Boris Pistorius

Україна має перемогти країну-агресорку Росію у війні, РФ не повинна досягнути успіху. При цьому таке агресивне повномасштабне вторгнення не повинно зійти РФ з рук.

Проте досягнути перемоги над російськими окупантами можна не лише на полі бою. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на телеканалі ZDF.

"Ідеально було б, якби ми змогли добитися мирової угоди, або вихід росіян призвів до того, що в Україну повернулися б всі свої території. Це має бути метою, а як її буде досягнуто – інше питання", – сказав міністр оборони Німеччини.

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Він зазначив, що про те, вести переговори про повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року або 1991 року, повинна визначати сама суверенна держава Україна. І також вона сама повинна визначати коли починати мирні переговори, за яких умов і з якою метою.

Пісторіус наголосив, що Німеччина та інші держави-партнери при цьому підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться. Він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб вона швидко отримувала те, чого потребує.

Війна в Україні

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ближче до 9 травня країна-агресорка Росія може здійснити масований ракетний удар по Україні.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зазначав, що Україні потрібно більше не лише зенітно-ракетних комплексів, а й ракет до них, щоб ефективно протидіяти атакам країни-агресорки Росії. Наша держава лише за осінь та зиму 2022-2023 років витратила 1,5 тисячі ракет для знищення повітряних цілей російських окупантів, якими ті атакували українську інфраструктуру і не тільки.

У Німеччині заявили, що європейські держави не відправлятимуть своїх солдатів в Україну для участі у війні проти РФ. Крім цього, там заперечують можливість передати українським військовим сучасні західні винищувачі, пояснюючи це тим, що українські пілоти не зможуть швидко опанувати їх. Таку заяву озвучила очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн. Проте вона закликала продовжувати підтримувати Україну і надати для неї винищувачі МіГ.

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