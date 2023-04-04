УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Німеччині раптово заявили, що їм дуже соромно перед Україною

4 квітня 2023, 21:45
Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек усвідомив помилку, яку його країна зробила щодо України.
Роберт Хабек
Віце-канцлер Німеччини вибачився за зволікання з поставками зброї / president.gov.ua

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вибачився за затримку у поставках зброї до України і визнав свою провину. Він відзначив, що йому дуже соромно через цю ситуацію. Про це Хабек сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив Хабек, він пригадує зустріч з українським гарантом, яка відбулася у 2021 році. На тій зустрічі Зеленський попереджав, що збільшення кількості російських військ біля кордонів України може призвести до повномасштабної війни.

"Ви пояснили мені, а також іншим членам кабінету, що загроза війни була реальною. У той час ми розпочали в Німеччині дебати про те, що маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла чи не хотіла цього робити. Ми змінили нашу позицію, але це забрало занадто багато часу і було занадто пізно. Я знаю це. Я думаю, не всі німецькі політики сказали б те саме, але мені дуже соромно", - сказав віце-канцлер Німеччини.

відео дня
У Німеччині раптово заявили, що їм дуже соромно перед Україною
Віце-канцлер Німеччини вибачився за зволікання з поставками зброї / скріншот

За словами Хабека, частиною його роботи у 2022 році було надання Україні допомоги зброєю "якнайшвидше і в максимальній кількості". Окрім його міністерства, за питання постачання зброї відповідають оборонне відомство ФРН і МЗС.

Військова допомога від Німеччини

Нещодавно на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ за 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Пізніше стало відомо, що до України, окрім танків Leopard 2, прибули ще й 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами. Окрім того, Німеччина ще надала українській армії дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3, два танки для розмінування WISENT 1, 24 вантажівки Zetros, 40 тисяч аптечок та 103 тисячі турнікетів.

Як пише Der Spiegel, Німеччина хоче в п'ять разів збільшити військову допомогу Україні. ФРН хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки. За даними видання, Берлін хоче збільшити допомогу з 3 до 15 мільярдів євро.

Вас може зацікавити:

війна в Україні військова допомога Німеччина війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:33

Війна може тривати роками: експерт пояснив, до чого може призвести підтримка Китаю Росії

00:51

Навіщо 5 квітня прибирали до кришталевої чистоти будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

00:10

"Їх кидають у м'ясорубку": У Білому домі заявили про нищівні втрати ПВК Вагнера у БахмутіВідео

04 квітня, вівторок
23:49

"Українці повернуть Закарпаття і права": в Угорщині істерять через підготовку України до вступу в НАТОВідео

23:18

Як виглядати дорого без особливих витрат: 7 хитрих трюків, що роблять образ розкішним

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:08

"Україна буде в НАТО після війни": Столтенберг розповів про перспективи членства України в АльянсіВідео

23:06

Незрівнянна Сальма Хаєк показала дивовижну розтяжку

23:04

Арешт скасовано: Трамп покинув зал суду і відправився додомуВідео

22:45

Свекруха повністю розірвала зв'язок з невісткою через "скандальне" ім'я новонародженої внучки

Реклама
22:18

3 речі потрібно викинути з дому в найважливіший день квітня: прикмети на 6 квітняВідео

22:15

Що обов'язково повинно бути в жіночій сумочці: 10 необхідних предметів

21:49

Все розкрила одна маленька деталь: принц Гаррі випадково видав справжнє ставлення сім'ї до МарклВідео

21:45

У Німеччині раптово заявили, що їм дуже соромно перед УкраїноюВідео

21:28

Сергій Стерненко. Симоньян боїться громадянської війниВідеоблоги

21:24

Ліквідація пропагандиста Татарського: у РФ відправили за ґрати "підозрювану" дівчинуВідео

21:10

"Не можу повірити": Трамп жорстко відреагував на свій арешт у СШАВідео

21:00

"Варвари! У цих людей немає життя": Жерар Піке публічно поглузував над Шакірою і її фанатамиВідео

20:36

Трамп прибув до суду Нью-Йорка: його заарештувалиВідео

20:25

Будинок зірки серіалу "Анатомія Грей" згорів дотла - домашні тварини не вижили

20:05

Що важливо знати про мобілізацію: у Міноборони зробили заяву на тлі фейків РФВідео

Реклама
19:53

Вони розтоплять будь-яке серце: 3 найдобріші знаки зодіаку

19:43

Побиття військового у Хмельницькому: священник УПЦ МП по-тихому змився з УкраїниВідео

19:33

"Татарського вбив Путін": ГУР - про ліквідацію російського пропагандистаВідео

19:20

Свідчення серйозної хвороби ПутінаПогляд

19:01

Нові ракети і Javelin: США передають Україні найпотужнішу військову допомогуВідео

18:36

"Втратимо більше, ніж втрачаємо зараз": Україна опиниться в небезпеці в разі заморозки війни - КуликВідео

18:33

Подоляк здивував подробицями щодо справжньої причини вбивства ТатарськогоВідео

18:18

Літошко: продовольчий фронт України у безпеці – "Зерновий коридор" виконується

17:52

Ксенія Мішина розповіла про стосунки сина з батьком, якого він вперше побачив під час війниВідео

17:50

Ціни злетять мінімум на 10 грн за літр: вартість бензину в Україні зашкалюватимеВідео

17:30

Знайдіть зайву літеру за 10 секунд: впораються лише люди з високим рівнем IQВідео

17:14

Досвідчені дачники ніколи не викидають пластикові пляшки: як їх застосувати з користю

17:12

Просто невпізнанний: Тарас Цимбалюк показав себе 15 років тому

16:52

"Від мене підміток навіть не залишилося": Макаревич заспівав від імені російського окупантаВідео

16:25

Що не можна зберігати під ліжком: 5 предметів, про які ви не здогадувалися

16:14

Снігопади лупитимуть: синоптики попередили про потужний циклон в УкраїніВідео

16:12

Маша Єфросиніна показала зворушливе відео, як її син повернувся додому

16:01

"Нікуди не звалюю, як деякі": Галустян зізнався в коханні до Росії

15:59

Переговори Зеленського з Сі Цзіньпіном: експерт розкрив ймовірний сценарій зустрічіВідео

15:52

"Не зрадив себе": стало відомо, куди подівся і чому мовчить Валерій ЛеонтьєвВідео

Реклама
15:52

Домашні яйця або магазинні: розвіюємо міфи і обираємо кращеВідео

15:47

Чхнув і став інвалідом: чоловіка паралізувало після того, як він просто висякався

15:40

Як правильно прати спідню білизну: золоті правила, які повинен знати кожен

15:33

Російська співачка, яка оскандалилася "п'яним" концертом виявилася вагітнаВідео

15:29

Фінляндія вступила в НАТО: у Путіна вже влаштували істерикуВідео

15:13

"Пов'яжуть мішок і в Гаагу": Ейдман спрогнозував передачу Путіна МКС

15:00

Пора генеральних прибирань: 3 способи як легко і швидко помити вікна

15:00

Рідкісна оптична ілюзія: тільки люди зі 100% зором знаходять морквину серед сотень риб за 5 секунд

14:42

Секрет смачного сала, яке довго не затримається на столі: бомбічний рецепт на Великдень 2023Відео

14:26

Таємне життя з Кабаєвою і підставні літаки: зв'язківець ФСО розкрив деталі особистого життя ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти