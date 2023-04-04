У Німеччині раптово заявили, що їм дуже соромно перед Україною

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек усвідомив помилку, яку його країна зробила щодо України.

Віце-канцлер Німеччини вибачився за зволікання з поставками зброї / president.gov.ua

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вибачився за затримку у поставках зброї до України і визнав свою провину. Він відзначив, що йому дуже соромно через цю ситуацію. Про це Хабек сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив Хабек, він пригадує зустріч з українським гарантом, яка відбулася у 2021 році. На тій зустрічі Зеленський попереджав, що збільшення кількості російських військ біля кордонів України може призвести до повномасштабної війни.

"Ви пояснили мені, а також іншим членам кабінету, що загроза війни була реальною. У той час ми розпочали в Німеччині дебати про те, що маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла чи не хотіла цього робити. Ми змінили нашу позицію, але це забрало занадто багато часу і було занадто пізно. Я знаю це. Я думаю, не всі німецькі політики сказали б те саме, але мені дуже соромно", - сказав віце-канцлер Німеччини.

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Віце-канцлер Німеччини вибачився за зволікання з поставками зброї / скріншот

За словами Хабека, частиною його роботи у 2022 році було надання Україні допомоги зброєю "якнайшвидше і в максимальній кількості". Окрім його міністерства, за питання постачання зброї відповідають оборонне відомство ФРН і МЗС.

Військова допомога від Німеччини

Нещодавно на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ за 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Пізніше стало відомо, що до України, окрім танків Leopard 2, прибули ще й 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами. Окрім того, Німеччина ще надала українській армії дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3, два танки для розмінування WISENT 1, 24 вантажівки Zetros, 40 тисяч аптечок та 103 тисячі турнікетів.

Як пише Der Spiegel, Німеччина хоче в п'ять разів збільшити військову допомогу Україні. ФРН хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки. За даними видання, Берлін хоче збільшити допомогу з 3 до 15 мільярдів євро.

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