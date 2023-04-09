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У травні Зеленський може поїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого - Bild

Анна Ярославська
9 квітня 2023, 11:02 оновлено 9 квітня, 11:06
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Премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити український народ і Володимира Зеленського.
Зеленський, Шольц
У травні Зеленський може поїхати до Німеччини / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у травні може відвідати Німеччину. Йому планують вручити премію Карла Великого. Про це пише німецьке видання Bild.

Якщо Зеленський поїде в німецький Аахен, це буде його перший офіційний візит до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Однак, якщо українські війська почнуть контрнаступ, Зеленський виступить у відеоформаті.

На церемонії цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається виголосити похвальну промову про українців та президента Зеленського.

відео дня

Премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити український народ і Володимира Зеленського. У Німеччині пояснили, що українці захищають не лише власну країну, "а й Європу та європейські цінності".

Церемонія нагородження повинна була відбутися в день Вознесіння Господнього 18 травня. Однак Олаф Шольц вирушить на саміт G7 до Японії. Тому вручення перенесли на вихідні перед цією датою (13-14 травня).

З початку війни Зеленський побував у США, Британії, Франції та Польщі - але не в Німеччині. Хоча Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї після США, відносини між урядами в Берліні та Києві щонайменше складні, зазначає Bild.

У Зеленського звинувачували канцлера в нерішучості й відсутності підтримки впродовж тривалого часу. Зустріч в Аахені між Шольцем та Зеленським може відкрити нову главу дружби, пише видання.

Візит Зеленського до Польщі

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Україна й Польща погодили новий пакет військової допомоги.

Крім того, у Варшаві Зеленський отримав від Дуди найвищу державну нагороду Республіки Польща – орден Білого Орла.

Глава Української держави нагороджений орденом на знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці в ім'я демократії, миру і безпеки в Європі, стійкість у захисті прав людини.

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