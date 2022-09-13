Між Азербайджаном та Вірменією спалахнули бої на кордоні

У Баку назвали Вірменію "країною-терористом" і "окупантом" / Міністерство оборони Азербайджану

У ніч на вівторок, 13 вересня, відбулося загострення конфлікту Азербайджану і Вірменії. Баку і Єреван звинуватили один одного в провокаціях з використанням озброєнь. Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян подзвонив главі Кремля Володимиру Путіну і заявив, що має намір просити допомоги у Москви і ОДКБ.

Загострення конфлікту Вірменії та Азербайджану 13 вересня

У Вірменії зробили заяву, згідно з якою Азербайджан здійснив "інтенсивний обстріл із застосуванням артилерії, великокаліберних гармат і безпілотників у бік населених пунктів Горіс, Сотк і Джермук".

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і президенту Франції Еммануелю Макрону. Після цього він провів засідання Ради Безпеки. Сказав, що Єреван проситиме допомоги у ОДКБ.

Видео дня

З'явилися повідомлення про нібито підняття за тривогою 102-ї російської військової бази у вірменському місті Гюмрі, але відомості в результаті не підтвердилися. Також не було підтвердження та інформації щодо досягнення сторонами перемир'я.

Вірменія - член ОДКБ

Вірменія входить до складу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). У ній присутні Росія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан і Узбекистан. Єреван має право за допомогою до організації у разі військової агресії щодо своєї країни.

"У зв'язку з агресією проти суверенної території Республіки Вірменія ухвалено рішення офіційно звернутися до Російської Федерації з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, а також до Організації Договору про колективну безпеку і у Раду Безпеки ООН", - сказали у Пашиняна.

Втім, у 2020 році ОДКБ відмовилося від військової підтримки Вірменії, коли загострився конфлікт з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху. Єреван у підсумку програв Баку війну.

Крім того, Пашинян зідзвонився з главою Держдепу США Блінкеном. У Вашингтоні пообіцяли докласти зусиль для стабілізації обстановки.

Позиція Азербайджану

У Міністерстві оборони Азербайджану провели брифінг, під час якого розповіли про "масштабну диверсію з боку Вірменії".

"Вірменія здійснила широкомасштабну провокацію на Дашкенському, Кельбаджарському і Лачинському напрямках", - заявили в Баку.

Повідомляється про жертви серед військових.

У Баку назвали Вірменію "державою-терористом і окупантом в регіоні".

"Новина про вторгнення Азербайджану на територію Вірменії у вірменських ЗМІ та сегменті соціальних мереж - не більше ніж маячня", - сказали азербайджанські представники.

Для аргументації позиції Баку в Азербайджанських ЗМІ з'явилася інформація про те, що "за останні місяці почастішали провокації в напрямку Лачинського і Кельбаджарського районів", а "військова техніка ЗС Вірменії продовжує бути присутньою на тимчасово підконтрольних російським миротворцям територіях Азербайджану". Йдеться про території, пов'язані з конфліктом держав у Нагірному Карабасі.

Війна Азербайджану та Вірменії за Нагірний Карабах

Між Єреваном і Баку, тільки в сучасній історії, не перше десятиліття відбувається конфлікт за Нагірний Карабах.

Останнє масштабне загострення відбулося у вересні 2020 року і переросло в нову війну, яка тривала 1,5 місяці. Азербайджан виграв війну, було підписано угоду про перемир'я.

Посередником виступила Росія, а так звані російські миротворці були розміщені між Вірменією і територією Нагірного Карабаху терміном на 5 років з можливістю продовження "місії".

Інші новини: