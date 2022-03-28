В Азербайджані "опустили" міноборони РФ і звинуватили Москву у брехні по "Нагірному Карабаху"

Ніяких змін у позиціях Азербайджанської армії в селі Фаррух і на навколишніх висотах немає, підкреслили в Баку.
Міністерство оборони Азербайджану спростувало заяву російського міністерства оборони про те, що Азербайджан нібито покинув свої позиції на території "Нагірного Карабаху".
"Ніяких змін у позиціях азербайджанської армії в селі Фаррух і на навколишніх висотах, що є частиною суверенних територій нашої країни, не відбулося. Інформація про відступ підрозділів азербайджанської армії з цих позицій не відображає дійсності. Наша армія повністю контролює оперативну обстановку", - йдеться в заяві азербайджанських військових
Там нагадали, що в Ходжалінському районі Азербайджану немає села під назвою "Фурух", як кажуть в РФ. Назва згаданого села-Фаррух.
Також в Азербайджані спростували інформацію про порушення режиму припинення вогню з боку Азербайджану і поранення азербайджанських військовослужбовців.
"Використання виразу "Нагірний Карабах" в заявах Міноборони Росії від 26 і 27 березня є неповагою до територіальної цілісності Азербайджану, визнаної і прийнятої міжнародним співтовариством, в тому числі РФ", - додали в Міноборони Азербайджану.
У Мережі також опублікували відео з військовими Азербайджану у Фаррусі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військове керівництво РФ вирішило перекинути в Україну деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази у Вірменії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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