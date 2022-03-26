РФ звинуватила Азербайджан у порушенні по Карабаху: Баку різко відповів Москві

Азербайджанські військові / mod.gov.az

Міноборони РФ заявило, що Азербайджан нібито порушив тристоронні домовленості по Карабаху і закликало його відвести війська "у вихідне положення".

Російське військове відомство стверджує, що "збройні сили Азербайджанської Республіки... зайшли в зону відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху і виставили спостережний пост".

У заяві сказано, що Азербайджан завдав чотири удари БПЛА "Bayraktar-TB2" по збройних формуваннях ніким у світі не визнаного Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух.

Росія стверджує, що "вживає заходів для врегулювання ситуації", і що Азербайджану "направлено заклик щодо відведення військ".

Позиція Азербайджану

У Міноборони Азербайджану опублікували досить жорсткий коментар у відповідь на заяву РФ.

Там висловили жаль у зв'язку з "односторонньою, що не відображає дійсності" заявою МО РФ.

У Баку нагадали, що з території Азербайджану досі не виведені вірменські збройні формування.

Там також звернули увагу на те, що назва села, згадуваного в заяві, не Фурух, а Фаррух.

"Враховуючи вищевикладене Міністерство оборони Азербайджанської Республіки закликає Міністерство оборони Російської Федерації відповідно до положень Тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії і незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, не представляти в спотвореній формі пересування Збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" і правильно вказувати назву територій Азербайджану", - додали в МО Азербайджану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військове керівництво РФ вирішило перекинути в Україну деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази у Вірменії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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