УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ звинуватила Азербайджан у порушенні по Карабаху: Баку різко відповів Москві

26 березня 2022, 23:58

У Баку нагадали, що з території Азербайджану досі не виведені вірменські збройні формування.

азербайджан, армія
Азербайджанські військові / mod.gov.az

Міноборони РФ заявило, що Азербайджан нібито порушив тристоронні домовленості по Карабаху і закликало його відвести війська "у вихідне положення".

Російське військове відомство стверджує, що "збройні сили Азербайджанської Республіки... зайшли в зону відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху і виставили спостережний пост".

У заяві сказано, що Азербайджан завдав чотири удари БПЛА "Bayraktar-TB2" по збройних формуваннях ніким у світі не визнаного Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух.

Росія стверджує, що "вживає заходів для врегулювання ситуації", і що Азербайджану "направлено заклик щодо відведення військ".

Позиція Азербайджану

У Міноборони Азербайджану опублікували досить жорсткий коментар у відповідь на заяву РФ.

Там висловили жаль у зв'язку з "односторонньою, що не відображає дійсності" заявою МО РФ.

У Баку нагадали, що з території Азербайджану досі не виведені вірменські збройні формування.

Там також звернули увагу на те, що назва села, згадуваного в заяві, не Фурух, а Фаррух.

"Враховуючи вищевикладене Міністерство оборони Азербайджанської Республіки закликає Міністерство оборони Російської Федерації відповідно до положень Тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії і незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, не представляти в спотвореній формі пересування Збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" і правильно вказувати назву територій Азербайджану", - додали в МО Азербайджану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військове керівництво РФ вирішило перекинути в Україну деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази у Вірменії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте ще:

viber
новини Росії Війна в Карабаху новини Азербайджану
Реклама
Популярне
Скільки триватиме війна в Україні: астролог передбачила небезпечний період і дату відновленняСкільки триватиме війна в Україні: астролог передбачила небезпечний період і дату відновлення "Вже не будемо колишніми": Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війна"Вже не будемо колишніми": Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війна "Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ"Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ Згоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в БердянськуЗгоріли ще два судна окупантів і 3000 тонн палива зі снарядами: деталі знищення російського корабля в Бердянську Людмила Путіна: де ховається єдина офіційна дружина диктатора і яку обіцянку він порушивЛюдмила Путіна: де ховається єдина офіційна дружина диктатора і яку обіцянку він порушив

Останні новини

00:32

Подоляк назвав умови для підписання багатостороннього договору з РФ

26 березня, субота
23:59

У Запорізькій області теоборона звільнила два населених пункти

23:58

РФ звинуватила Азербайджан у порушенні по Карабаху: Баку різко відповів МосквіВідео

23:36

Київ виявився не по зубах: Арестович назвав нову мету окупантів РФВідео

23:22

Якою може бути мирна угода між Росією та Україною - The Washington Post

Реклама
23:09

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

22:56

"Вам не показують, як горять люди": очевидці розповіли про смерть і жах в МаріуполіВідео

22:39

"Злий монстр здатний на все": експерт США заявив, що Путін тільки починає діяти в УкраїніВідео

22:18

Ядерна угода з Іраном на етапі завершення - БоррельВідео

21:59

"$400 за ваньку": кадирівці зливають дані про солдатів РФ в УкраїніВідео

21:51

Війська РФ окупували Славутич

21:25

Хімічна атака РФ: чим вона небезпечна, як розпізнати і захиститисяВідео

21:23

Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня

21:13

Західний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в УкраїніВідео

21:07

Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 роківВідео

20:59

Польський генерал: Калініград – це частина Польщі

20:35

Влетіла куля: відомий український телеведучий потрапив під обстріл окупантівВідео

20:32

Кантемирівська дивізія ганебно втікла: ЗСУ звільнили ТростянецьВідео

20:31

Нова молитва "Отче наш" - "Київ наш" підкорила мережу

20:08

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19:59

Чотири тисячі маріупольців після двох днів простою вже доїжджають до Запоріжжя

19:55

Байден припечатав Путіна: хоче скинути Зеленського, денацифікація - це брехняВідео

19:32

Гороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяць

19:31

В Авдіївці окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

19:26

"Україна ніколи не буде перемогою для РФ": Байден на весь світ назвав Путіна диктаторомВідео

19:19

Дайте нам ППО і зброю - ЗСУ битимуть сильніше, і це позначиться на перемовинах з РФ - Подоляк

19:02

"Нормальний сусід" в очах Кремля - мертвий сусідПогляд

18:58

Ворог напоровся на потужний удар ППО: на Сході ЗСУ збили бомбардувальник і дрон РФВідео

18:55

Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихФотоВідео

18:46

У Кремлі відповіли на жорстку заяву Байдена на адресу ПутінаВідео

18:37

Рішення щодо Криму з Донбасом, нейтралітет і військові гарантії: у Зеленського оголосили позицію

18:18

"Друга половина березня і травень - найжорсткіший час": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

18:16

Поки колеги захищають Україну: у мережі бурхливо відреагували на виїзд Анатолія Анатоліча за кордонВідео

17:49

Українська армія увійшла до Тростянця - ЗСУВідео

17:48

Армія України за крок від визволення Херсона - Міноборони

17:38

Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"Відео

17:25

Військове безумство Путіна оплачуватимуть кілька поколінь росіянПогляд

17:00

Окупанти обстріляли Львів ракетами, місто в димуВідео

16:58

Напад Путіна на Польщу призведе до контрудару НАТО: Байден зробив заяву про 5-й статтю Альянсу

16:44

Висадилися й одразу померли: ЗСУ знищили російську диверсійну групу на Одещині

Реклама
16:31

Гроза для танків РФ: ФРН озброїла Україну РПГ Matador на €25 млнВідео

16:24

"Rusni-pryzda": журналісти Time осоромилися в матеріалі про війну в УкраїніВідео

16:24

Прихована мобілізація і втеча владних еліт: у Зеленського заявили про два удари по режиму Путіна

16:02

РФ "обезголовлює" свою армію: Кремль почав шукати винних у провалі й усуває військове керівництво

15:36

Олексій Арестович. Не ображайте мусульманВідеоблоги

15:31

Перша танкова армія РФ фактично припинила існування і похована під Харковом та Сумами – Арестович

15:31

Прикмети на 27 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:28

Обстріл найбільшої в світі нафтової компанії: Саудівська Аравія оголосила війну Ємену

15:07

Чому росіяни завжди будуть виправдовувати війну "великих людей"Погляд

14:58

"Війна тиранії проти всього світу": Кулеба розповів про переговори з БайденомВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти