Війна в Карабасі: Азербайджан почав операцію "Відплата" і взяв під контроль висоти

Азербайджанськими військовими був встановлений контроль над кількома висотами в Карабасі.
В результаті бойових дій в Карабасі один з азербайджанських солдатів загинув. Офіційний Баку звинуватив Вірменію в грубому порушенні договору.
Як повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану, вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщений російський миротворчий контингент, зазнали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Лачинського району.
"В результаті від кульового поранення став шехідом військовослужбовець - солдат Казимов Анар Рустам оглу", - йдеться в повідомленні.
У відповідь Азербайджан оголосив про проведення в Карабасі "антитерористичної операції", повідомляє видання Minval.
За його інформацією, на даний момент в результаті операції вбиті троє і поранені ще 15 членів вірменських збройних формувань в Карабасі.
Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що бойові дії велися на території, де знаходиться "миротворчий контингент" з Росії. Згідно з попередньою інформацією, там у Лачинському районі перебувало до 2 тисяч російських окупантів.
Що відомо про результати операції
Азербайджанськими військовими була взята під контроль висота Гірхгіза, а також встановлений контроль над висотами Сарибаба і рядом інших уздовж Карабаського хребта Малого Кавказу.
"В рамках операції було знищено кілька бойових позицій вірменських незаконних збройних формувань, завдано удару з повітря по військовій частині в населеному пункті Юхари Гратаг колишнього Агдеринського району. В результаті була знищена і поранена жива сила вірменських незаконних збройних формувань, а також кілька гаубиць Д-3, військові транспортні засоби та безліч боєприпасів", — повідомляє Міноборони Азербайджану.
Раніше Міністерство оборони Азербайджану спростувало заяву російського Міністерства оборони про те, що Азербайджан нібито покинув свої позиції на території "Нагірного Карабаху".
Там нагадали, що в Ходжалінському районі Азербайджану немає села під назвою "Фурух", як кажуть в РФ. Назва згаданого села-Фаррух.
Інші новини:
- Неспокійний Нагірний Карабах: як Росія вирішила натиснути на Вірменію через Україну
- РФ звинуватила Азербайджан у порушенні щодо Карабаху: Баку різко відповів Москві
- В Азербайджані "опустили" Міноборони РФ і звинуватили Москву у брехні щодо "Нагірного Карабаху"