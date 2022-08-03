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Війна в Карабасі: Азербайджан почав операцію "Відплата" і взяв під контроль висоти

3 серпня 2022, 19:00

Азербайджанськими військовими був встановлений контроль над кількома висотами в Карабасі.

Карабах
Азербайджан завдає ударів по вірменським окупантам в Карабасі / Скріншот

В результаті бойових дій в Карабасі один з азербайджанських солдатів загинув. Офіційний Баку звинуватив Вірменію в грубому порушенні договору.

Як повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану, вранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщений російський миротворчий контингент, зазнали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Лачинського району.

"В результаті від кульового поранення став шехідом військовослужбовець - солдат Казимов Анар Рустам оглу", - йдеться в повідомленні.

У відповідь Азербайджан оголосив про проведення в Карабасі "антитерористичної операції", повідомляє видання Minval.

За його інформацією, на даний момент в результаті операції вбиті троє і поранені ще 15 членів вірменських збройних формувань в Карабасі.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що бойові дії велися на території, де знаходиться "миротворчий контингент" з Росії. Згідно з попередньою інформацією, там у Лачинському районі перебувало до 2 тисяч російських окупантів.

Що відомо про результати операції

Азербайджанськими військовими була взята під контроль висота Гірхгіза, а також встановлений контроль над висотами Сарибаба і рядом інших уздовж Карабаського хребта Малого Кавказу.

"В рамках операції було знищено кілька бойових позицій вірменських незаконних збройних формувань, завдано удару з повітря по військовій частині в населеному пункті Юхари Гратаг колишнього Агдеринського району. В результаті була знищена і поранена жива сила вірменських незаконних збройних формувань, а також кілька гаубиць Д-3, військові транспортні засоби та безліч боєприпасів", — повідомляє Міноборони Азербайджану.

Раніше Міністерство оборони Азербайджану спростувало заяву російського Міністерства оборони про те, що Азербайджан нібито покинув свої позиції на території "Нагірного Карабаху".

Там нагадали, що в Ходжалінському районі Азербайджану немає села під назвою "Фурух", як кажуть в РФ. Назва згаданого села-Фаррух.

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Нагорний Карабах Війна в Карабаху
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