Місцеві завзято танцювали: відео з похорону загиблого в Україні племінника замміністра оборони РФ

В Інгушетії весело ховають загиблого в Україні Адама Хамхоєва / Скріншот, Антон Геращенко

У мережі з'явилося відео з похорону племінника заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова - Адама Хамхоєва, якого майстерно ліквідували українські захисники. Його тіло привезли в рідну Інгушетію. Про це повідомляють росЗМІ.

Варто зазначити, що похорон пройшов весело і завзято, на відео не помітно людей, що плачуть.

"Дивишся на відео похорону і замислюєшся, а чи знають учасники церемонії російську мову і який "русский мир" вони готові йти захищати", - написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нагадавши, ЗСУ ліквідували капітана Адама Хамхоєва в ніч з 20 на 21 травня. Він був командиром десантно-штурмової роти.

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Також ми повідомляли, що в захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу. Окупанти загибель своїх командирів не афішують, проте посилили перевірки в місті, намагаючись виявити українських захисників.

За даними української розвідки, за дивних обставин у Мелітополі вже загинули понад 70 російських військових лише за період з 20 березня до 12 квітня.

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