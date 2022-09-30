Міняють сина чи батька на худобу: сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів

Сім'ям мобілізованих росіян роздають худобу / уряд Туви

Влада Російської Туви роздає овець сім'ям жителів регіону, викликаних в воєнкомати в рамках мобілізації для війни в Україні.

В прес-службі уряди регіону повідомили, що кожна сім'я отримує по одній голові вівці.

Всього серед жителів Сут-Хольського, Монгун-Тайгинського, Барун-Хемчикського, Улуг-Хемського, Чеді-Хольського, Ерзінського, Тес-Хемського, Чаа-Хольського та Дзун-Хемчикського районів розподілили 91 голову.

Також в Бай-Тайгинському районі сім'ям мобілізованих також роздали картоплю. У Барун-Хемчикському районі родині мобілізованого привезли вугілля, а в Шагонарі влада прийняла рішення забезпечити сім'ї призовником дровами з місцевої пилорами.

Крім того, сім'ї, де виховуються діти до 17 років, можуть отримати по 5 тисяч рублів.

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "Я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався до території Естонії. Але там втікачеві були не раді - його ловили з собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

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