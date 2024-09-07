Медведєв вибухнув мріями про розпад США і передрік РФ "санкції назавжди"

Заступник Путіна в Радбезі РФ Медведєв розмріявся про "громадянську війну" у Сполучених Штатах Америки, яка нібито призведе до розпаду держави.

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Трамп не зніме санкції з Росії - Медведєв / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, соцмережі

Санкції проти агресора Росії - назавжди, як було проти СРСР, поки він не розвалився. Обмеження нібито діятимуть до "розпаду США внаслідок громадянської війни". Про це заявив заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв.

У своєму Telegram-каналі він поділився новою порцією нічим не підкріплених заяв і прогнозів і сказав, що санкції проти Росії назавжди. Навіть Трамп у разі свого обрання президентом не ризикне їх скасувати.

"За всієї своєї удаваної "несистемності" Трамп у наприкінцевому рахунку - системний персонаж. Так, він екстравагантний самозакоханий тип, але при цьому він прагматик. Трамп, як бізнесмен, розуміє, що санкції шкодять пануванню долара у світі. Проте не настільки, щоб влаштувати у США революцію і піти проти антиросійської лінії горезвісного deep state, яке набагато сильніше за будь-якого Трампа", - каже Медведєв.

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На його думку, санкції проти РФ тепер будуть завжди. При цьому він мріє про розпад США і, мовляв, громадянську війну в Штатах.

"Санкції проти СРСР були все XX століття. Вони повернулися у ХХI в безпрецедентному масштабі. Тому для всіх нас - sanctions forever (санкції назавжди). Точніше - до розпаду США під час неминучої нової громадянської війни. Адже Голлівуд недарма знімає про неї фільми", - підкреслив Дмитро Медведєв.

Резонансні заяви Медведєва - що він раніше говорив:

Медведєв вибухнув бурхливою істерикою, коли Захід дозволив своєю зброєю бити по російських окупантах у прикордонні. Тоді він пригрозив західному світу застосуванням ядерної зброї і додав, що це нібито не блеф.

Російські танки будуть у Берліні, вигадав Медведєв у відповідь на позицію Берліна, де сказали, що не проти використання ЗСУ своєї бронетехніки в Курській області. Свою заяву жодними аргументами він не підкріпив.

Коментуючи операцію Сил оборони України в Курській області, Медведєв "пригрозив" іти "до Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва, до Києва і далі". Утім, окупанти після цих слів так туди і не пішли.

Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

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