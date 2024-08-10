Російські танки будуть у Берліні: гучна заява Медведєва на тлі боїв у РФ

Медведєв заявив, що російські танки будуть у Берліні.

https://glavred.net/war/rossiyskie-tanki-budut-v-berline-gromkoe-zayavlenie-medvedeva-na-fone-boev-v-rf-10587293.html Посилання скопійоване

Медведєв заявив, що танки РФ можуть бути в Берліні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Заступник голови Ради нацбезпеки РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв рознервувався через заяви німецького видання BILD про те, що Україна може використовувати німецькі танки у боях в Курській області. Про це головний "рупор" Кремля написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Німецька газета BILD опублікувала матеріали, в яких розповідається, що Україна нібито використовує німецькі танки Leopard на Курському напрямку і має на це повне право.

відео дня

На такі заяви Медведєв відповів, що російські новітні танки в скорому часі, якщо захочуть, можуть бути у центрі Берліна. Також він назвав статтю німецької газети "реваншистською".

"У відповідь ми зробимо все, щоб новітні російські танки з'явилися на Площі Республіки [тобто на площі перед будівлею Рейхстагу в центрі Берліна]", - пригрозив він.

Таким чином головний "рупор" Кремля підкреслює, що новітні російські танки з легкістю можуть пройтись Європою та дійти до центру столиці Німеччини.

Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Наступ у Курській області та реакція світу

Нагадаємо, після початку боїв у Курській області до ЗСУ приєдналась одна із найсильніших бригад українського війська - 80-та бригада.

Також раніше стало відомо, що Естонська розвідка зазначає, що Росія не готова до боїв на своїй території та буде перекидати резерви у Курську область.

Пізніше німецьке видання BILD заявило, що росіяни цілком можуть не справитися із ЗСУ в Курській області і їм доведеться піти на обмін захопленими територіями.

Читайте інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред