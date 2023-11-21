Медведєв "розійшовся" після слів Зеленського про вбивство Путіна: бризкає слиною і погрожує

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на готовність президента України Володимира Зеленського ліквідувати кремлівського диктатора Володимира Путіна, якщо така можливість з'явиться, істеричним повідомленням і порцією погроз.
У Telegram Медведєв у характерній хамській манері обізвав Зеленського "бандерівським опудалом" і "бородатим непорозумінням".
Потім Медведєв і геть перейшов до погроз, що у Зеленського, мовляв, "навряд чи є шанси дожити до старості".
"Щоправда, уся ця дешева бравада навіює й одну цілком очевидну думку: за таких потужних "пророцтв" навряд чи у цього *** є шанси дожити до старості. Думки адже іноді матеріальні...", - нікчемно пригрозив Медведєв.
Що сказав Зеленський
У новому інтерв'ю The Sun Зеленський фактично підтвердив, що Україна готова ліквідувати Путіна, якщо такий шанс з'явиться. У розмові з журналістами український президент підкреслив, що вбивство Путіна - питання захисту Української держави.
"Це війна - і Україна має всі права захищати свою землю", - відповів Зеленський.
На що в Кремлі заявили, що в України "нічого не вийде", оскільки Київ неодноразово "робив словесні замахи" на Путіна.
Сам Зеленський раніше стверджував, що пережив п'ять спроб замаху на своє життя.
Інші новини з Медведєвим
Також читайте, як Медведєв осоромився на весь світ і назвав прибалтів "другосортним набродом". Зокрема, він допустив, що слабкішим країнам, а саме "болгарам, прибалтам й іншому другосортному наброду" Європейський Союз запропонує "тугіше затягнути пояси".
Ще раніше Медведєв видав новий потік брудної брехні і істеричних звинувачень на адресу України - йому привиділося "отримання ІДІЛ української зброї".
А проте Медведєва не поважають навіть свої. Нещодавно пропагандист Сатановський обізвав політика "дрібним слабеньким л*йном". Образливі епітети на адресу екс-президента Росії пропагандист вжив, характеризуючи політичну ситуацію в РФ.
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