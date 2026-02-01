Медведєв пригрозив Зеленському розправою і помарив про перемогу РФ

Контакти Росії зі США за часів Трампа, на думку Медведєва, стали значно продуктивнішими.

Медведєв погрожує Зеленському та хвалить Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що сказав Медведєв:

Перемога РФ нібито прослідковується за низкою параметрів

Цілі, оголошені Путіним на початку вторгнення, залишаються незмінними

Трамп намагається показати себе миротворцем, але не завжди йому це вдається

Колишній президент РФ і голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що перемога Росії в так званій "сво" нібито прослідковується за низкою параметрів. Він зробив ці заяви в інтерв’ю Reuters, ТАСС і проєкту Wargonzo.

"Факт військової перемоги дуже важливий, і він проглядається за цілою низкою параметрів. Але не менш важливо думати, що буде потім. Адже мета перемоги в тому, щоб не допустити нових конфліктів", - сказав Медведєв.

При цьому він підкреслив, що цілі, поставлені Путіним на початку вторгнення, залишаються незмінними.

Не обійшлося і без погроз президенту України Володимиру Зеленському. Цитуючи письменника Михайла Булгакова, Медведєв цинічно натякнув на фізичну розправу.

"Як сказав один відомий киянин, "Аннушка вже пролила олію", і голови йому не зносити", - висловився російський політик.

Особливу увагу Медведєв приділив відносинам із Білим домом. Він вважає, що контакти між РФ та США за президентства Трампа стали "значно продуктивнішими", що, на його думку, йде "на користь справі".

Голова Радбезу РФ додав, що нинішній президент США "намагається залишитися в історії миротворцем", і "десь у нього виходить, десь ні". Медведєв також прокоментував минулорічний інцидент із переміщенням американських атомних підводних човнів ближче до Росії, зазначивши, що жодних субмарин знайдено не було.

Словесні баталії Трампа з Медведєвим - що відомо

Нагадаємо, влітку минулого року колишній президент РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на слова Дональда Трампа про дедлайн завершення війни в Україні. Медведєв пригрозив Сполученим Штатам війною.

У відповідь Трамп порадив Медведєву "стежити за словами", проте російський політик відповів новими погрозами, натякаючи на російську ядерну зброю.

Після цього Трамп назвав Медведєва "тупою людиною" та наказав відправити атомні підводні човни до берегів Росії для перестороги. Трамп підкреслив, що не можна легковажно розкидатися словом "ядерний".

Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

