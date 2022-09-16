Нас чекає доля Ізраїлю, після повернення територій доведеться звикнути до постійних терактів – Чорновіл/ Генштаб ЗСУ, Главред

Україна зможе перемогти Росію у війні. Проте навіть за умови повернення територій до кордонів станом на 1991 рік повністю небезпека не зникне. Після цього на території України можуть відбуватися постійні провокації, і нам доведеться звикнути жити в таких умовах.

Про це заявив політичний аналітик і колишній народний депутат України Тарас Чорновіл в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що на нас чекає доля Ізраїлю – країни, яка за багато десятиліть уже звикла жити у режимі війни.

Там регулярно відбуваються теракти, Ізраїль регулярно обстрілюють ракетами і країні доводиться давати відсіч. Проте навіть у таких умовах у державі немає воєнного стану, чоловіки можуть виїжджати за кордон, і країна розвивається.

Чорновіл зазначає, що після звільнення всіх окупованих Росією територій на Україну чекає два етапи.

Під час першого етапу наша держава буде стояти перед вибором, коли для того щоб забезпечити для себе якийсь мир, нам потрібно буде вторгнутися на територію РФ, нищити російські аеродроми і всю її воєнну інфраструктуру на відстані до 500 км від нашого кордону. Проте ми не зможемо забезпечити собі повну безпеку у такому випадку, адже в РФ є ядерна зброя, і вона може її застосувати. Тому наступати на Ростов, Воронеж чи Москву Україна не буде – вона і не зможе, і світ нам цього не дозволить.

Другий етап передбачатиме постійні провокації на території України. Росія постійно намагатиметься наростити свою армію. Проте це військо уже буде низькотехнологічним. У той же час українська армія розвиватиметься і посилюватиме свою військову техніку.

"Через це до нас росіяни знову вторгнутися не ризикнуть, але ми матимемо постійні провокації з боку РФ, і нам доведеться відбиватися. Тобто ми повинні будемо постійно бути в очікуванні нового нападу, мусимо бути напоготові", – зазначає політичний аналітик.

За його словами, Україну чекає приблизно те, що зараз відбувається у прикордонних районах Сумської і Чернігівської областей.

І не варто очікувати, що ситуація зміниться після смерті Путіна – нам доведеться бути напоготові завжди, каже Чорновіл.

"Потім, після смерті Путіна, коли почнеться певна деструкція в Росії, те, що залишиться від РФ, її уламки все одно будуть радикально рашистсько налаштовані щодо нас. Це будуть виродки, орки, які маритимуть відновленням своєї величі", – зазначив він.

Раніше російський політолог Андрій Піонтковський зазначав, що у Кремлі готують відсторонення від влади президента Росії Володимира Путіна. Ймовірно, оголосять про його хворобу і тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада опиниться в руках Радбезу РФ, який за деякий час заявить про помилки Путіна щодо України. План вже опрацьовується.

Нагадаємо, генерал-лейтенантом запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначав, що захід не допустить поразки України у війні з Росією. На Заході розуміють, що поразка України призвела б до дуже тяжких наслідків.

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