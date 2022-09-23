"Не дав нам нічого, нуль": Зеленський жорстко розкритикував Китай та Ізраїль за бездіяльність

Ізраїль відправляє свою зброю в інші країни, а з Китаєм пропав канал зв'язку.
Ізраїль і Китай - країни, які взагалі не допомагають Україні. Влада просила Ізраїль дати протиповітряну оборону, але там відповіли відмовою. А з Китаєм взагалі немає каналу зв'язку, хоча до війни проблем з ними не було. Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував владу цих країн через їх бездіяльність і відсутність допомоги Україні, повідомляє Ouest-France.
Зеленський зізнався, що Ізраїль взагалі нічого не дав за час повномасштабної війни з Росією.
"Я приголомшений. Я не розумію. Ізраїль не дав нам нічого, нуль ... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує свою зброю в інші країни", - сказав Зеленський.
Зеленський вважає Ізраїль незалежною державою, але відзначає вплив Росії. Президент також назвав позицію Китаю "неоднозначною" і дорікнув у відсутності допомоги.
"До масштабного вторгнення між нашими країнами існували канали зв'язку, у нас було багато економічного і торгового співробітництва. На даний момент у нас немає каналу зв'язку з Китаєм, і це ганьба. Я б хотів, щоб вони допомогли Україні", - додав Зеленський.
Військова допомога Україні
США і колективний Захід в цілому підтримують Україну у війні з Росією і надають Києву військову допомогу.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що якщо Вашингтон надасть Україні ракети великої дальності, американці, мовляв, перейдуть червону межу і стануть стороною конфлікту.
"Якщо США ухвалять рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", - зазначила Захарова і вибухнула погрозою "відповіді" з боку Москви.
15 вересня президент Штатів Джо Байден схвалив виділення Україні військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів.
У Вашингтоні підкреслили, що американці підтримуватимуть Київ у війні з Москвою стільки, скільки знадобиться.
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