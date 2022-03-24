Матері Росії об'єднались і почали вимагати повернути своїх дітей додому

Матері Росії стали об'єднуватися і вимагати повернути своїх дітей додому / radiosvoboda.org

З кожним днем повідомлення про смерті російських солдатів отримують все більше їх матері. Тому ті, чиї діти залишилися живі, вимагають негайно повернути їх синів назад.

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"Матері Росії стали об'єднуватися і вимагати повернути своїх дітей додому. Продовжимо з потроєними зусиллями посилати в путінсько-фашистську РФ правду, про те скільки російських хлопців були знищені в Україні за примхою їх біснуватого диктатора", - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Так, у Карачаєво-Черкесії жінки перекрили рух на мосту через річку. Таким чином вони вимагали хоч якоїсь інформації про своїх дітей і братів. Тих, хто зараз бореться в Україні і не виходить на зв'язок.

20 березня шість жінок перекрили проїжджу частину на мосту через річку Хуса, розташовану на Станиці Зеленчуцькій Карачаєво-Черкесії. Обурені матері зупинили рух транспорту, щоб висловити свій протест.

Жінки вимагають надати інформацію про рідних, що проходять службу за контрактом в / ч-01485 Міністерства оборони Росії. Матері зазначають, що їхніх рідних з військової частини відправили воювати в Україну. З того часу вони не виходять на зв'язок.

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Нагадаємо, в північних районах України бійцям української армії вдалося частково захопити, а частково знищити колону російської окупаційної армії.

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