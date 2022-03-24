Українські бійці захопили і знищили колону забезпечення окупантів на півночі /Facebook.com/GeneralStaff.ua

У північних районах України бійцям української армії вдалося частково захопити, а частково знищити колону російської окупаційної армії. Про це написали на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ

"На півночі України частково знищена, а частково захоплена колона забезпечення російських окупантів. Опір триває! Разом переможемо!",- йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше українські військові спільно з розвідниками і бійцями Грузинського легіону знищили російську колону, підірвавши її.

Як повідомили в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook, на місці підриву "жива сила противника впізнанню не підлягає". Також у командуванні оприлюднили відповідне відео знищення ворожої колони.

"Це-наша чергова Доповідь українському народу. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: в глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян. Це сталося в тісній взаємодії з нашим побратимам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського легіону", - йдеться в повідомленні.