У Москві ввели режим контртерористичної операції, в Підмосков'ї - техніка

Тим часом Міністерство оборони країни-агресора звернулося до найманців ПВК "Вагнера".

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На в'їзді до столиці країни-агресора встановили блокпости / колаж Главред, скріншоти

У Москві і Московській області ввели режим контртерористичної операції через заколот, який в ніч з 24 лютого підняв у Ростові ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, повідомляє пропагандистське ЗМІ "РІА Новості".

"З метою припинення можливих терактів на території Москви і Московської області введено режим контртерористичної операції", - кажуть силовики країни-агресора.

Крім того, раніше такий режим був введений у Воронезькій області РФ.

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Тим часом Міністерство оборони країни-агресора звернулося до найманців ПВК "Вагнера". У Шойгу кажуть, що найманців обманом втягнули в "злочинну авантюру" Пригожина, а багато "вагнерівців" нібито вже повернулися на вихідні позиції.

"Просимо проявити розсудливість і скоріше вийти на зв'язок з представниками Міноборони Росії або правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку", - розповіли офіцери армії агресора.

Тим часом у російських ЗМІ та соцмережах повідомляють, що на в'їзді до столиці країни-агресора встановили блокпости. Крім того, в Москву стягнули вірних путінському режиму. А в Підмосков'ї, в місті Ступіно, помітили велику колону військової техніки.

Збройний заколот Пригожина в Росії

Увечері 23 червня керівник бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Після цього в Москві, Ростові та інших містах країни-окупанта Росії почала з'являтися військова техніка. У Кремлі заявили, що Путін, мовляв, "проінформований". ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина і звинуватила його в заклику до військового заколоту.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

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