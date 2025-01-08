Макрон нарвався на критику: французькі депутати засудили заяву про Україну

Французькі депутати розкритикували слова Макрона про територіальні питання в Україні.

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Заява Макрона викликала обурення у Франції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Макрон закликав Україну вести "реалістичні дискусії" з територіальних питань для завершення війни

Французькі депутати-соціалісти занепокоєні через заяву президента

Макрона попросили утриматися від заяв, що можуть шкодити міжнародним відносинам

Президент Франції Еммануель Макрон закликав українців провести "реалістичні дискусії з територіальних питань" для врегулювання війни з Росією. Французькі депутати назвали слова президента "невчасними" і "переповненими інсинуаціями". Про це йдеться у заяві Соціалістичної партії Франції.

"Ця заява, яка є абсолютно невчасною, оскільки переповнена інсинуаціями, змушує депутатів висловити своє глибоке занепокоєння", - зазначили у заяві.

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Французькі депутати закликали Макрона утриматися від заяв, які можуть зашкодити міжнародним відносинам. Крім цього, депутати-соціалісти наголосили, що "ніхто не може погодитися з анексією частини української території Росією".

"Ми повинні поважати міжнародне право, яке є нашим єдиним компасом. Тому тільки Україна може вирішувати, чи розпочинати переговори, чи ні, на умовах, які вона сама визначить", - йдеться у заяві.

Водночас депутати підкреслили, що Франція підтримує опір України агресору і територіальну цілісність країни.

"Ми нагадуємо про нашу непохитну підтримку українського опору, щоб дозволити країні відновити свій повний суверенітет у своїх кордонах, міжнародно визнаних 1991 року. Тобто з Кримом і Донбасом", - додали вони.

Миротворчі ініціативи Макрона - новини за темою

Нагадаємо, 6 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що швидкого завершення війни в Україні не буде і закликав Київ вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. Водночас він підкреслив, що капітуляція України неприпустима ні для Європи, ні для США.

Також Макрон вперше висунув ідею відправки миротворців в Україну ще в лютому. Ймовірно, місія складатиметься з п’яти бригад, з яких Польща може очолити одну. Наразі обговорюються три моделі безпекових гарантій для України: "німецька", "ізраїльська" та "корейська".

Як повідомляв Главред, 18 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський обговорил ініціативу введення миротворців з французьким колегою Емманюелем Макроном. Лідери домовилися про необхідність надійних гарантій для миру та обговорили кроки для його досягнення.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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