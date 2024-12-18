Миротворчі сили в Україні: Зеленський розповів, про що говорив з Макроном

Україна і Франція спільно шукають шляхи для стабілізації на шляху до миру.

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Погляди щодо гарантій для України у Зеленського та Макрона однакові / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Що сказав Зеленський:

Ініціатива Макрона пропрацьовується

Україні необхідна допомога з посилення ППО

Франція підготує ще одну бригаду для України

Президент України Володимир Зеленський провів продуктивну зустріч із колегою з Франції Емманюелем Макроном у форматі тет-а-тет, під час якої вони обговорили ініціативу із присутності в Україні сил, що сприяли б стабілізації.

Як повідомив глава держави у Telegram, у них із Макроном сформоване однакове бачення на те, що Україні необхідні надійні гарантії для миру, який реально можна наблизити.

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"Емманюель поінформував про свою комунікацію з іншими партнерами заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру", - зауважив президент.

Окрім цього Зеленський розповів, що одним з ключових завдань для України та її союзників залишається питання посилення спроможностей протиповітряної оборони нашої держави.

Також президент подякував Макрону за підготовку Францією однієї бригади для ЗСУ та повідомив, що союзники готові продовжити співпрацю та підготувати ще одну бригаду.

"Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад", - додав він.

Ініціатива Макрона щодо введення миротворців в Україну

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон нещодавно відвідав Варшаву, щоб обговорити з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском плани щодо європейської миротворчої місії, спрямованої на збереження суверенітету України в контексті можливої угоди між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Згодом, як писав Главред, стало відомо, що Німеччина готова відправити своїх миротворців в Україну, однак лише за умови, що країна-агресор Росія погодиться на таку місію.

Раніше також виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив, що іноземні війська не будуть миротворчими, якщо не перебуватимуть на лінії розмежування. Це можуть бути навчальні, допоміжні або інші не бойові підрозділи, які просто будуть присутні на території України.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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