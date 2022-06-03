Важкий шлях: Макрон пояснив, чому не можна "принижувати" Росію

Росію не потрібно принижувати-Макрон / Фото Reuters

Росію не варто зараз принижувати, щоб після завешення війни країну можна було швидко вивести з ізоляції, сказав президент Франції Еммануель Макрон, передає видання The Guardian.

За словами французького лідера, вторгнення в Україну стало "історичною і фундаментальною помилкою" російського президента Володимира Путіна.

"Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну й фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а змогти вибратися з цього - важкий шлях", - сказав президент Франції.

Макрон зазначив, що не можна "принижувати" Росію через війну в Україні, щоб, "коли завершаться бойові дії, ми могли прокласти вихід дипломатичним шляхом".

Водночас президент Франції не виключив, що відвідає Україну. Але не уточнив, коли це може статися.

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Війна в Україні

За даними Генштабу ЗСУ станом на 2 червня, втрати Росії в Україні склали 30 850 чоловік особового складу.

Як повідомляв Главред, захисники України розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати в районі села Інгулець на Херсонщині. Там окупанти втратили десятки одиниць техніки і не менше сотні людей убитими.

2 червня в РФ офіційно підтвердили ліквідацію бійцями ЗСУ в Луганській області льотчика і генерал-майора російських окупантів Канамата Боташева.

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