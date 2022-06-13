"Нікуди не зникне після війни": Боррель підтримав скандальний заклик Макрона

Жозеп Боррель підтримав заклик Макрона "не принижувати Росію" / Reuters

Після закінчення війни Євосоюзі все ж повинен буде навчитися співіснувати з Росією. Для цього Європі потрібно визначити чіткий план контактів, повідомив в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Боррель підтримав заклик президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію".

"Це співіснування буде дуже тяжким після того, що Росія зробила в Україні. Це вторгнення, агресія, знищення України. Ми все це щовечора бачили по телевізору і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті", - заявив він.

При цьому він зазначив, що канали зв'язку з Росією ніколи не закривалися.

"Канцлер Австрії нещодавно був у Москві, голова Африканського союзу повертається з Сочі, а два посланці Генерального секретаря ООН перебувають сьогодні в Росії, щоб спробувати знайти вирішення проблеми українського експорту зерна. Ми повинні продовжувати переговори з Росією", - сказав Боррель.

Що сказав Макрон

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції.

"Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а змогти вибратися з цього - важкий шлях", - сказав президент Франції.

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