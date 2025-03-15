Лукашенко обізвав Зеленського 'гнидою' - речник МЗС України дав гідну відповідь

Речник МЗС Георгій Тихий відповів Лукашенку на образу в адресу президента України.

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Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Лукашенко назвав президента України "гнидою"

У МЗС України назвали Лукашенка "тарганом" і наголосили, що його висловлювання є неприпустимими

У п'ятницю, 14 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав українського президента "гнидою". Глава МЗС України Георгій Тихий заявив у X, що подібні висловлювання є абсолютно неприйнятними, особливо з вуст людини, яка безпосередньо сприяла російській агресії проти України.

Під час візиту до Москви cамопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, у якому висловився про можливі перемовини, українську владу та президента Володимира Зеленського.

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У розмові з Скабєєвою Лукашенко заявив, що в Європі нібито немає політиків, здатних домовлятися. На її уточнююче запитання, чи є такі в Україні, він відповів, що "немає, але Росія та Білорусь все одно розмовляють".

Російська пропагандистка Скабєєва також запитала Лукашенка про його ставлення до Володимира Зеленського, нагадавши, що навесні 2023 року білоруський диктатор назвав президента України "гнидою". Лукашенко не лише не відмовився від своїх слів, а й повторив образливу риторику: "Володя як син мені був, але вчинив як гн**a".

Реакція МЗС України

На черговий цинічний випад Лукашенка щодо українського президента відреагувало Міністерство закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий назвав білоруського диктатора "тарганом", а його слова - неприпустимими.

"Образи на адресу керівника Української держави недопустимі, особливо з боку співучасника злочину агресії проти України. До того ж перехід у сферу ентомології не піде на користь таргану", - написав Тихий.

Заяви Лукашенка - останні новини

Як повідомляв Главред, після ініціативи України та США щодо 30-денного перемир’я Кремль і Мінськ опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі Путіна та Лукашенка. Диктатори звинуватили НАТО у "дестабілізуючих діях" та заявили, що альянс нібито провокує ризик збройного конфлікту між ядерними державами.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відновлення діалогу між Росією та США не має викликати оптимізму у прихильників режиму в Білорусі. За його словами, Вашингтон може спробувати "розсварити" Москву та Пекін.

Крім цього, МЗС України назвало так звані президентські вибори в Білорусі фарсом і підтримало оцінки ЄС щодо їхніх результатів. У заяві МЗС зазначено, що вибори відбувалися в умовах політичних репресій, відсутності альтернативних кандидатів та повного контролю влади.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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