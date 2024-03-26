Лукашенко здав Путіна з потрохами: терористи з Підмосков'я намагалися втекти в Білорусь

Мінськ перекрив кордон і не дав терористам проникнути в Білорусь, каже Олександр Лукашенко.

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Олександр Лукашенко розповів про переговори з Володимиром Путіним / колаж Главред, фото УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що спочатку терористи, які влаштували бійню в підмосковному Крокус Сіті Хол, прямували в бік Білорусі.

Лукашенко зізнався, що після теракту в Білорусі посилили заходи з протидії проникненню терористів, тому вони "відвернули" від білоруського кордону, повідомляє Белта.

"Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону", - сказав він.

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Він пояснив, що тільки-но главам держав надійшла інформація від спецслужб про те, що автомобіль із терористами рухається в напрямку Брянська, було досягнуто домовленості, що Білорусь блокує свою ділянку напрямку ймовірного руху злочинців.

При цьому він розповів про те, що диктатор Володимир Путін просив його "допомогти закрити" кордон із Білоруссю.

"Допоможеш закрити (кордон, - ред.)?" - "Допоможу. Все робимо", - розповів Лукашенко.

Теракт у Крокус Сіті Холі 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Теракт у Москві

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не має жодного стосунку до стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол".

"Щодо подій у московському "Крокус-Сіті" в російському Підмосков'ї, де прямо сьогодні сталася стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.

Як повідомлялося, у "Крокус Сіті Хол" стався теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про десятки загиблих і понад 100 поранених.

У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в РФ.

Зазначимо, що керівництво РФ всіляко намагається прив'язати Україну до організації теракту в Підмосков'ї. Про це вже заявляли Володимир Путін, Микола Патрушев і Олександр Бортніков.

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