Повстанці наступають углиб РФ: у РДК розповіли про просування добровольців

Добровольці заявляють про поступове просування і розвиток наступу на території РФ.

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У РДК розповіли про просування вперед / Колаж: Главред, Фото: t.me/russvolcorps

Глава штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" розповів про просування повстанців у прикордонних областях РФ.

Російські добровольці просуваються вздовж лінії зіткнення в Бєлгородській і Курській областях, задіявши весь потенціал і резерви, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на сьогодні йде поступове просування, розвиток наступу, успіху, ми задіюємо весь потенціал, наші резерви. Поки що в нас іде просування по всій лінії зіткнення", - каже російський доброволець.

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За його словами, наразі складно зробити точний аналіз втрат російських окупантів, проте вже відомо про те, що РФ має понад 600 осіб втрат у живій силі та достатню кількість техніки.

Водночас представник РДК спростував заяви диктатора Володимира Путіна про те, що російські добровольці втратили 1,5 тисячі воїнів.

"Я можу сказати, що це не відповідає дійсності абсолютно. Втрати є. Але втрати не тих масштабів, про які заявляє Володимир Путін і міністерство оборони РФ. Там працює стара добра "школа Конашенкова" з намальованими неймовірними втратами", - сказав він.

Він також повідомив, що за час активізації російські добровольці взяли 27 полонених окупантів, і ця кількість зростає. Кремлівська влада кидає на охорону свого кордону тепер не тільки прикордонників, а й механізовані війська.

"На сьогоднішній момент це прикордонники, частина мотопіхоти почала вплутуватися в бої. Це свідчить про те, що ми досягаємо однієї з наших військових цілей - перекидання військ із фронту на захист кордону, і також у секторі присутні різні спецпідрозділи міноборони РФ, їхня невелика кількість", - додав доброволець із РДК.

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов назвав головну мету російських повстанців. Боротьба російських добровольців переходить у нову фазу, наголосив начальник ГУР.

Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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