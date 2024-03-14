Просунулись на десятки кілометрів: в РДК розповіли про бої на території РФ

В РДК зазначили, що в ході боїв на території Білгородської області РФ вдалось поповнити обмінний фонд російськими військовополоненими.

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В РДК розповіли про успіх в боях на території РФ / Колаж Главред, фото: РДК, скріншот із відео

Начальник штабу російського добровольчого корпусу (РДК) розкрив деталі спільної операції російських добровольців на території Білгородської області РФ. Олександр "Фортуна" в інтерв'ю російському телеграм-каналу повідомив, що його підрозділ зумів просунутися "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території та навіть взяти полонених.

За його словами, у четвер 14 березня, бійці РДК відновили бої із російськими військами. Крім того, бої із застосуванням бронетехніки та РСЗВ тривають в районах населених пунктів Сподарюшино та Козинки.

Також під час інтерв'ю боєць РДК анонсував нові рейди на російську територію. Він додав, що йдеться про різні напрямки.

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"Ми маємо велику кількість різних сценаріїв різною мірою готовності", – зазначив він.

Начальник штабу РДК Олександр "Фортуна" зазначив, що планування та реалізацію операцій на території Росії виконують виключно РДК, Легіон "Свобода Росії" чи Сибірський батальйон. ЗСУ забезпечують підтримку, зокрема логістичну, лише на території України, надаючи боєприпаси та підвозячи паливо.

Олександр також вказав, що "ураження об'єктів у Білгороді відбувалось за допомогою безпілотників, хоча використовуються й інші засоби".

Він додав, що ця операція готувалася кілька місяців, у боях беруть участь загони, які повернулися з Авдіївського фронту.

За його словами, у РДК немає втрат у Бєлгородській області.

"З боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці, але про конкретні цифри говоритимемо пізніше", — сказав він.

Олександр повідомив, що бійцям вдалося захопити у полон окупантів, яких потім передали українській стороні для майбутного обміну на українських військовополонених.

"Полонені (росіяни - ред.) є, їм надано допомогу, вони передані українській стороні", – сказав "Фортуна".

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Наступ російських добровольців на територію Росії - що відомо

12 березня бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону здійснили новий рейд на територію РФ. Протягом першої доби їм вдалося знищити декілька одиниць російської військової техніки, повідомив доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

В Легіоні "Свобода Росії" відзначили, що основною метою російських добровольців є зміна режиму російського диктатора Володимира Путіна. Вони також заявили, що готові відправитися "маршем" до Москви для досягнення цієї мети.

Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон і Легіон "Свобода Росії" анонсували удари по військових об’єктах на території Росії вранці у четвер, 14 березня.

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