Повстанці говорять про новий наступ: РДК підійшов до ядерного об'єкта – Newsweek

У "Російському добровольчому корпусі" заявили про намір продовжувати наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.
"Подивимося на динаміку, але поки згортатися не плануємо", - сказав начальник штабу РДК Олександр Фортуна в ефірі "Ми-Україна".
За його словами, наступальний потенціал у добровольців хороший, є резерви, і вони планують вести наступ "в довгу".
Представник РДК зазначив, що повстанцям вдалося взяти в полон 27 окупантів, і жоден із них "не знав, куди їде".
Подробиці просування повстанців у Бєлгородській області
Як пише Newsweek, бійці добровольчих формувань перебувають за кілька кілометрів від порожнього ядерного сховища "Білгород-22".
Зазначається, що в травні 2023 року повстанці вже наближалися до цього об'єкта. Тоді українська розвідка заявила, що це призвело до евакуації запасів ядерних боєголовок з об'єкта "Білгород-22" у Грайворонському районі.
Про просування повстанських формувань до в/ч 25624, яка є складом тактичної ядерної зброї, йшлося в повідомленні Schizointel у соцмережі X.
"(Дві) лінії наступу до нині порожнього складу тактичної ядерної зброї "Білгород-22", - йдеться в повідомленні про місцевість, де відбуваються бойові дії.
Уточнюється, що російські добровольці захопили населений пункт Горьковський Бєлгородської області. Обидві лінії наступу розташовані за 16 км від складу.
Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК)
Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.
На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.
Операція повстанців на території РФ
Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов назвав головну мету російських повстанців. Боротьба російських добровольців переходить у нову фазу, наголосив начальник ГУР.
Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.
Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.
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