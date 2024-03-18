Повстанці говорять про новий наступ: РДК підійшов до ядерного об'єкта – Newsweek

Наступальний потенціал у добровольців хороший, наголосив начальник штабу РДК Олександр Фортуна.

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Бійці РДК продовжують наступ / скрін, 35 ОМБр імені Михайла Остроградського

У "Російському добровольчому корпусі" заявили про намір продовжувати наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.

"Подивимося на динаміку, але поки згортатися не плануємо", - сказав начальник штабу РДК Олександр Фортуна в ефірі "Ми-Україна".

За його словами, наступальний потенціал у добровольців хороший, є резерви, і вони планують вести наступ "в довгу".

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Представник РДК зазначив, що повстанцям вдалося взяти в полон 27 окупантів, і жоден із них "не знав, куди їде".

Подробиці просування повстанців у Бєлгородській області

Як пише Newsweek, бійці добровольчих формувань перебувають за кілька кілометрів від порожнього ядерного сховища "Білгород-22".

Зазначається, що в травні 2023 року повстанці вже наближалися до цього об'єкта. Тоді українська розвідка заявила, що це призвело до евакуації запасів ядерних боєголовок з об'єкта "Білгород-22" у Грайворонському районі.

Про просування повстанських формувань до в/ч 25624, яка є складом тактичної ядерної зброї, йшлося в повідомленні Schizointel у соцмережі X.

"(Дві) лінії наступу до нині порожнього складу тактичної ядерної зброї "Білгород-22", - йдеться в повідомленні про місцевість, де відбуваються бойові дії.

/ @Schizointel

Уточнюється, що російські добровольці захопили населений пункт Горьковський Бєлгородської області. Обидві лінії наступу розташовані за 16 км від складу.

/ @Schizointel

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов назвав головну мету російських повстанців. Боротьба російських добровольців переходить у нову фазу, наголосив начальник ГУР.

Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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