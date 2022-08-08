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Лукашенко не вступить у війну проти України: у Білорусі нікому воювати - політолог

8 серпня 2022, 03:15

У армії Білорусі немає наступальної потужності.

Лукашенко армія Білорусь
Лукашенко не вступить у війну проти України, йому нічим воювати / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

Армія Білорусі не має наступальної потужності. Білоруські військові могли б вторгнутися тільки в разі, якби це відбувалося спільно з російськими окупантами. Про це в ході чату в Главреді заявив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

"По-перше, у Білорусі фактично немає сил - Білоруська армія дуже слабка: ще якось оборонятися вона може, але наступати - ні. Вона ще могла б плестися десь у хвості російської армії, але наступати сама не в змозі. По-друге, в білоруській армії і білоруському співтоваристві всі налаштовані категорично проти війни, включаючи прихильників Лукашенка", - сказав Ейдман.

Він вважає, що воювати могли б лише кілька тисяч людей, яких Лукашенко використовує для придушення мирних протестів.

"Ці головорізи потрібні йому самому. А якщо їх українці покосять (а абсолютно очевидно, що так і буде), то нікому буде підтримувати своїми багнетами трон Лукашенка, крім російських військ, яких він побоюється", - додав політолог.

Експерт вважає, що Лукашенко міг би відправити своє військо вже на "підкорені" землі, якби Україна не змогла протистояти і програла війну.

"Досить схоже поводився Муссоліні під час початку Другої світової війни ... Він довго не вступав у війну, довго вичікував. І тільки коли німці розгромили спочатку Польщу, а потім Францію, коли стало зрозуміло, що до капітуляції французів залишилися лічені дні, Муссоліні вступив у війну і практично без жертв крокував на переможену Францію. Мабуть, Лукашенко готується до такої ж ситуації, але, на щастя, вона не трапилася, тому що Україна себе перемогти не дала", - заявив Ейдман.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Ігор Эйдман вторгнення Білорусі в Україну
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