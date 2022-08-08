"Лукашенко нападе": Ейдман оцінив загрозу удару Білорусі по Україні

Експерт оцінив загрозу нападу з боку Білорусі / Міноборони Білорусі

Інформація про ймовірний напад Білорусі на Україну може поширюватися для відволікання уваги Збройних сил від інших більш напружених точок.

Таку думку висловив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман в ході чату в Главреді, відповідаючи на одне з запитань читачів.

"Для цього йде постійний підігрів даної теми, регулярно з'являються вкидання про те, що "зараз Лукашенко нападе", - говорить співрозмовник.

Він також не сумнівається в тому, що це є роботою російських дезінформаторів і російських спецслужб.

"На місці СБУ я б уважніше придивився до тих "політологів" і "військових експертів", які постійно проганяють дезу "завтра Білорусь нападе", - додав Ейдман.

Раніше засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

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