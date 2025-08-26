"Росії стане ще болючіше": якого серйозного удару може завдати Україна

Зараз зустріч Зеленського і Путіна ще не планується, оскільки немає жодної основи для перемовин.

https://glavred.net/war/rossii-stanet-eshche-bolnee-kakoy-sereznyy-udar-mozhet-nanesti-ukraina-10692899.html Посилання скопійоване

Росії стане ще болючіше, зазначив Ступак/ колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скрін з відео

Основні тези Ступака:

Розмови про зустріч Зеленського і Путіна триватимуть, але поки немає основи для перемовин

Ситуація може змінитися, якщо в РФ ще більше загостриться проблема із набором контрактників

Якщо Україна битиме по НПЗ Росії ракетами Фламінго, для РФ буде ще болючіше

Поки що на дипломатичній арені не варто очікувати серйозного просування. Процес буде тупцювати на місці.

Розмови про можливу зустріч Зеленського і Путіна триватимуть, але її поки що не буде. Зустріч не планують, оскільки немає жодної основи для перемовин. Таку думку висловив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в інтерв'ю Главреду.

відео дня

"Ситуація може змінитися, якщо розгортатиметься тенденція з набором контрактників до російської армії, про яку писали Важливі історії. Якщо раніше вони набирали, умовно кажучи, по 30 тисяч осіб на місяць, то зараз їм знадобився цілий квартал, щоб досягти схожої цифри (У другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали 37,9 тисяч осіб – у 2,5 раза менше, ніж рік тому, розповіли журналісти, – ред.). Потенційне просідання з набором уже в третьому кварталі стане сигналом того, що з людьми стає дедалі важче", – зазначив Ступак.

Також він наголосив, що ще одним болючим моментом для країни-агресорки Росії може стати проблема з паливом. За його словами, це не покладе країну на лопатки, але поставить її в більш непристойну позу.

"Українські удари по нафтопереробних заводах починають давати перші результати: в окупованому Криму, молодій незміцнілій "республіці динири", Забайкальському окрузі та Читинській області, вже проблеми з бензином. Сама Росія – занадто велика, тому там не можуть забезпечити підвезення палива, як роблять у нас. Возити паливо бензовозами по країні там не можна, лише цистернами і пускати трубопроводами", – зазначає військовий експерт.

Він наголосив, що якщо Україна буде бити по російських нафтопереробних заводах ракетами Фламінго, то Росії буде ще болючіше.

"І Україна дістає до цих об'єктів. Припускаю, що удари по них триватимуть. А якщо удари по НПЗ завдаватимуть ракетами Фламінго, Російській Федерації стане ще болючіше, а перспективи її економіки будуть під великим питанням. Наслідки можуть бути суттєвими", – додав Ступак.

Вибухи в Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, було ураження НПЗ та стратегічних об’єктів РФ – Генштаб провів "гучну" операцію. Операція була проведена в рамках зниження наступального потенціалу росіян.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини – в Орбана вибухнули гнівом. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Нагадаємо, була пожежа на Курській АЕС через дрон – єдиний блок тепер працює лише на 50%. Унаслідок падіння та детонації дрона пошкоджено трансформатор і виникла пожежа.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред