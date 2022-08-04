У Білорусь прибув літак, на якому могли бути іранські безпілотники для РФ - ЗМІ

Літак Іл-76 прибув в Білорусь / avia-uca.com.ua

У Білорусь прибув літак, на борту якого могли бути іранські бойові безпілотники, які Тегеран передав для РФ. Цей літак Іл-76 вилетів з Ірану.

Відомо, що літак робив зупинку у Вірменії та Москві, після чого відправився до Білорусі.

Літак Іл-76 прибув в Білорусь / Беларускі Гаюн

У Міноборони підтвердили приліт літака. На ньому були російські військові, найманці з В'єтнаму, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі. Їх зустрічали представники Генштабу Білорусі.

У відомстві заявили, що бійці нібито візьмуть участь у конкурсі "Впевнений прийом". Разом з фото військових білоруське Міноборони виклало кадри самого вантажу.

Літак Іл-76 прибув в Білорусь / Міноборони Білорусі

Іран пообіцяв передати Росії безпілотники

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв Главред нещодавно, Іран може передати Росії безпілотники, які за своїми характеристиками нагадують ізраїльські та американські дрони ‒ Hermes 450 і MQ-1 Predator відповідно. Іран може поставити Росії кілька сотень дронів моделей Shahed-129 і Shahed-191. Вони здатні нести на борту 4-8 ракет або таку ж кількість бомб.

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