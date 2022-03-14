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"Слава великому Путіну!": Гордон показав, що зараз відбувається в російських магазинах

14 березня 2022, 04:28

Росіяни вже відчувають на собі наслідки дій своєї влади.

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Дмитро Гордон показав, що зараз відбувається в російських магазинах / instagram.com/gordondmytro/

З початку вторгнення в Україну Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільша кількість санкцій.

Результати обмежень все сильніше почали відчувати на собі звичайні росіяни. Так, на опублікованих журналістом Дмитром Гордоном кадрах видно спорожнілі полиці супермаркетів, брак цукру, а в деяких і зовсім порожні прилавки.

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"У російських магазинах зараз красиво. Це тільки початок. Слава великому Путіну!",- написав Гордон у підписі до посту.

Раніше стало відомо, що до повномасштабного вторгнення в Україну в уникнення санкцій президент Росії Володимир Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful в Калінінграді.

Також ми повідомляли, що США вирішили ввести повна заборона імпорту нафти і газу з Росії. Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

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війна в Україні вторгнення Росії санкції проти Росії Дмитро Гордон
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