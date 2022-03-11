В РФ заблокували Instagram/ УНІАН

В Російській Федерації заблокували Instagram нібито тому, що в соцмережі поширювалися заклики до здійснення насильства проти громадян РФ.

Про це повідомляється на сайті Роскомнадзора.

"У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців", – зазначають окупанти.

Нагадаємо, раніше компанія Meta, яка володіє Facebook і Instagram, тимчасово дозволила використовувати у своїх соцмережах заклики до насильства проти російських військових та смерті Путіна.

У відповідь на це Генпрокуратура Росії після обіду у п’ятницю, 11 березня, попросила обмежити доступ до Instagram в РФ. Крім цього, прокуратура країни-агресора звернулася до суду з вимогою, щоб Meta визнали екстремістською організацією.

Також раніше Facebook ввів санкції проти російських пропагандистів, у відповідь Росія заблокувала соцмережу. Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС РФ визнала соціальну мережу Facebook "причетною до порушення прав і свобод громадян Російської Федерації".

Перед цим Росія залишилася і без Twitter – у соцмережі заблокували можливість реєстрації акаунтів для росіян.

Крім цього, повідомлялося, що Instagram почав "таврувати" пропагандистів, а Київстар, Vodafone і lifecell заблокували доступ до мереж з РФ і РБ.

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