Путін в паніці сховав свою 82-метрову яхту Graceful: ЗМІ показали човен президента РФ за 87 млн

Володимир Путін / Reuters

До повномасштабного вторгнення в Україну для уникнення санкцій президент Росії Володимир Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful в Калінінграді.

За даними журналістів 82-метрова яхта Graceful президента РФ Володимира Путіна розташована на річці Прегель.

У російському Калінінграді судно базується з 9 лютого. Журналісти відзначають, що раніше 82-метрова яхта Graceful протягом декількох місяців базувалася в порту Гамбурга.

На верфі Blohm and Voss повинні були здійснити планову модернізацію носової і надпалубної частини.

Інформацію про те, що 82-метрова яхта Володимира Путіна захована в Калінінграді, також свідчать дані моніторингового порталу MarineTraffic. Зокрема, на ресурсі можна побачити прокладений маршрут судна президента РФ з німецького Гамбурга в російський порт.

Яхта Путіна

Яхта Graceful - 82-метрове судно, яке пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним. Яхта була побудована в 2014 році за 87 млн євро. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают і віталень. Замовником будівництва яхти Graceful виступила кіпрська "дочка "державної компанії" Совкомфлот".

До Володимира Путіна судно почали приписувати в 2018 році, коли журналісти проаналізували маршрути пересування президента РФ. З'ясувалося, що в 2016 році глава Кремля відправився в окупований Керч, і туди ж з Сочі вийшла 82-метрова яхта.

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