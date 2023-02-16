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"Якось ніяково вийшло": ППО в Білгородській області "захистило" Україну від російської ракети

16 лютого 2023, 09:41
ППО РФ збили ракету х35 / х59, яка виключно стоїть на озброєнні російської армії.
ППО, збита ракета
ППО, збита ракета / соцмережі

В Бєлгородської області РФ окупанти збили свою ж ракету, про що радісно повідомив губернатор місцевим жителям в соціальних мережах.

ППО на Білгородщині відпрацювала близько 22:00, повідомив в Telegram радник мера Маріуполі Петро Андрющенко.

Він зазначив, що російська протиповітряна оборона відпрацювала в Іванівському районі Бєлгородської області. Місцевий губернатор заявив про успішне збиття ракети, проте не уточнив, що це була російська мета.

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Андрющенко зазначив, що ППО РФ збили ракету х35/х59, яка виключно стоїть на озброєнні російської армії.

"Якось ніяково вийшло", - написав Андрющенко.

Росіяни збили свою ракету
Росіяни збили свою ракету / соцмережі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

Також повідомлялося, що потужні вибухи прогриміли у понеділок вранці, 30 січня, в Бєлгородській області РФ. За даними місцевої влади, в регіоні були "Прильоти". Таку інформацію озвучив губернатор області В'ячеслав Гладков.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Бєлгород
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