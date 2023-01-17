Гримлять вибухи, проносяться літаки: у Білгородській області знищено військових РФ - ЗМІ

В Бєлгородської області РФ прогриміла серія нових вибухів. Зокрема, вони були чутні в місті Шебекіно.
Місто нібито обстріляли, після чого там пошкоджені лінії електропередач, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
"В результаті обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих немає. Є пошкодження ліній електропередачі. Енергетики вже приступили до перемикання абонентів на резервні лінії. Побудинковий обхід території триває", - написав Гладков.
Як пише Telegram-канал Astra, 5 строковиків загинули внаслідок обстрілу Білгородської області 16 січня.
"2 військових термінової служби поранено. За даними джерел, обстрілу зазнав АПП "Шебекіно". Загиблі та поранені — солдати в/год 31135. Пошкодження отримав також сам пункт пропуску", - йдеться в повідомленні.
Водночас у місцевих Telegram-канал пишуть, що вибухи лунали в Яковлівському районі, а також в Бєлгороді і в Дубовому.
Крім того, повідомляється про те, що місцеві жителі чули гул від пролітаючих літаків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.
Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.
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