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"Графік зсувається": Кулеба розповів, чому навчання на F-16 ще не розпочались

Юлія Куришко
4 липня 2023, 10:22 оновлено 4 липня, 10:39
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Дмитро Кулеба пояснив, що зараз йдеться про дуже складний процес щодо навчання українських військових.
'Графік зсувається': Кулеба розповів, чому навчання на F-16 ще не розпочались
Навчання на F-16 мали початись у червні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські бійці мали розпочати навчання на винищувачах F-16 ще у червні, але через помилку в розрахунках цього не сталось.

Кулеба розкрив, що раніше він був упевнений в отриманні Україною винищувачів "в перші місяці наступного року" з огляду на те, що навчання на F-16 мали початись у червні. Про це заявив міністр в прямому ефірі телемарафону Єдині новини.

"У червні тренування не розпочались. Це означає, що графік починає зсуватись… Ми зараз працюємо з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально пришвидшити цей процес", - зазначив Кулеба.

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Керівник МЗС пояснив, що зараз йдеться про дуже складний процес: навчання льотчиків та інженерів, підготовка інфраструктури, "ухвалення необхідних правових рішень, власне, про передання літаків".

"Навчання не починались. Була обіцянка почати навчання в червні від однієї із країн, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, помилились в розрахунках, їм треба більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все пришвидшуємо", - підсумував він.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні F-16

Нагадаємо, що у ВПС США розповіли, коли винищувачі F-16 прибудуть в Україну. Передача Україні винищувачів F-16 може зайняти кілька місяців, і це в кращому випадку. Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл.

У Міноборони назвали число винищувачів для перемоги. Україна здатна здобути перемогу над країною-агресором Росією і звільнити свої території, якщо отримає достатньо винищувачів, вважають у відомстві.

Бригадний генерал розкрив сценарій завоювання ЗСУ переваги в повітрі з F-16. ЗСУ можуть змусити РФ відмовитися від повітряних ударів, підкреслив Сергій Голубцов.

Лавров закотив істерику через Україну і F-16. Лаврову здалося, що Захід, підтримуючи Україну, хоче "деколонізувати Росію", тобто "розчленувати".

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