Україна отримає F-16, але навчання пілотів ще не почалося - Ігнат

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не розпочалися, але ЗСУ отримають такі літаки, каже речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Рішення про передачу Україні F-16, в принципі, прийнято - Юрій Ігнат / колаж Главред, фото mil.in.ua, wikipedia.org

Україна отримає від західних союзників винищувачі F-16 - це рішення вже, в принципі, прийнято. Саме так прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заяву керівника військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера про те, що таких літаків українська армія не отримає до кінця контрнаступу в ефірі телемарафону.

"Ми не можемо тиснути на партнерів, тому що залежимо від їхньої допомоги. Але є певне розуміння, що на Заході є люди, які схиляють до того чи іншого варіанту. І нам потрібно, щоб більшість на Заході приєдналася до нашого варіанту, у нас йде війна, у нас гинуть люди. Зволікання з процесом передачі винищувачів або підготовки наших пілотів призводить, на жаль, до людських жертв, як наших захисників, так і мирного населення. Україна буде з F-16, це рішення вже, в принципі, прийнято. Коли, як і після якого наступу, контрнаступу. Ми ведемо зараз наступальні дії. Поняття "контрнаступ" вже стало просто трохи не так коректно використовувати", ‒ зазначив український офіцер.

За словами Ігната, зараз ЗСУ продовжують вести і оборонні, і атакувальні дії.

"На різних фронтах по-різному, саме тому ми йдемо своїм шляхом. Ми повинні зрозуміти, що без процесів, які необхідно пройти, а це навчання пілотів, інженерів та інші процеси, підготовка інфраструктури, передача неможлива. На це потрібен час. І звернення нашого вищого військово-політичного керівництва до наших партнерів, щоб цей час не затягувався там, де його можна прискорити. Саме в цьому йде комунікація. Президент однієї країни, прем'єр-міністр іншої постійно заявляють щотижня про те, що вже почали навчання (на F-16 ‒ Главред). На жаль, ні. Процес пішов, але навчання ще не розпочато. Такі маємо реалії, але очікуємо позитивних рішень", ‒ підсумував спікер.

Дивіться відео, в якому Юрій Ігнат розповідає, чи отримає Україна F-16:

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включаючи F-16.

Спільні навчальні заходи не будуть проводитися в США, швидше за все, будуть проводитися виключно в Європі. Але американський персонал буде брати участь у навчаннях разом з союзниками і партнерами, сказав чиновник. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — сказав чиновник.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично прийняті, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

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