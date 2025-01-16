'Кучно працюють дрони по Росії': у Воронезькій області спалахнула нафтобаза

Відео з місця події демонструють потужну пожежу, яку видно на великій відстані.

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Під час масштабної атаки дронів на Росію загорілася нафтобаза / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У середу, 15 січня, дрони атакували нафтобазу у Воронезькій області Росії. Після серії вибухів на нафтобасі спалахнула пожежа. Про це повідомили місцеві Telegram-канали, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"Кучно працюють дрони по Росії", - близько 22:22 повідомив керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко.

Незабаром Коваленко додав, що у Воронезькій області загорілася нафтобаза і опублікував відеозаписи з місця подій.

відео дня

Місцеві жителі зазначають, що перед цим над містом Ліски прогриміла серія вибухів. Також в небі спостерігалися спалахи, що, ймовірно, свідчить про роботу системи ППО у районі НПЗ.

За словами очевидців, кілька безпілотників впали на території нафтобази, що спричинило загоряння. Як зазначає Telegram-канал Baza, НПЗ атакували відразу три дрони, які впали на об'єкт із кількахвилинною різницею.

Дивіться відео пожежі на нафтобазі у Воронезькій області РФ:

Пожежа на нафтобазі / Фото: скріншот

Губернатор області підтвердив, що у передмісті Воронежа виявили кілька безпілотних літальних апаратів. Водночас предтавник влади окупантів традиційно заявив, що всі БпЛА знищили. Однак кадли із місця інциденту демонструють заграву від пожежі.

Згодом Гусєв уточнив, що внаслідок падіння кількох БпЛА в одному з районів області сталося займання на території нафтобази. Також російський губернатор попередив, що небезпека атаки дронів у регіоні залишилася.

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