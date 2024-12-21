Пороховий завод у Казані розривають вибухи після атаки БпЛА

Влада російського Татарстану оголосила режим надзвичайної ситуації в регіоні.

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У Казані лунають вибухи на пороховому заводі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У російській Казані заявили про вибухи на пороховому заводі

Вибухи на підприємстві почалися після ранкової атаки БпЛА

У суботу, 21 грудня, в російському місті Казань прогриміли потужні вибухи. Після атаки дронів звуки вибухів доносяться з порохового заводу. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

"Жителі Казані повідомляють про звуки вибухів, які долинають з порохового заводу", - пише російський канал. відео дня

За словами мешканців російського міста, вибухи почали лунати з моменту ранкової атаки БПЛА. Водночас керівництво підприємства стверджує, що вибухи є частиною планових випробувань. Чиновники кажуть, що такі випробування нібито триватимуть до вечора.

Після атак дронів, які передували вибухам, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Цей режим стосується органів місцевого управління та МНС.

Цілі атаки БпЛА у Казані

Ціллю атак безпілотників у Казані могли бути пороховий та вертолітний заводи, військова частина №58661, а також аеродром авіаційного заводу, припустили в ASTRA. Казанський пороховий завод постачає матеріали для виготовлення ракет, зокрема ракет "Калібр" та "Іскандер".

Пороховий завод розташований приблизно за 3 кілометри від п’ятиповерхового будинку на вулиці Клари Цеткін, у який влучив один із безпілотників. Від цього будинку до вертолітного заводу відстань становить близько 6 кілометрів, а до аеродрому авіаційного заводу — близько 8 кілометрів.

Крім того, від житлового комплексу "Лазурні небеса", поблизу якого також зафіксували вибухи, до військової частини №58661 відстань становить близько 13 кілометрів.

Наразі офіційної інформації про те, чи ці об'єкти справді були ціллю атак, не оприлюднено.

Атаки БпЛА у РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу, 21 грудня, у курортному місті Сочі та Казані пролунала серія вибухів. У Сочі мешканці чули десять потужних вибухів, а в Казані повідомляють про 7 ударів дронів у місті.

Також 19 грудня у Мурманську та Сєвероморську місцеві мешканці чули вибухи. The Barents Observer зазначає, що поруч розташовані військовий аеродром "Сєвероморськ-1" та інші військові об'єкти.

Крім цього, у ніч на 19 грудня в Ростовській області РФ пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на Новошахтинському НПЗ. За даними місцевої влади, область атакували понад 30 дронів і три ракети.

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Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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