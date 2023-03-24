УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Кримський міст потрібнозруйнувати повністю: Сотник розповів, що робити з символом окупації Путіна

24 березня 2023, 16:53
Війська агресора РФ вже зараз можуть піти Кримським мостом, згодом їм доведеться здаватися, інакше їх знищать, вважає журналіст Олександр Сотник.
Сотник, Кримський міст
Кримський міст потрібно руйнувати повністю за першої ж можливості - Сотник / Колаж соцмережі, Главред

Україні слід зруйнувати Кримський міст за першої ж можливості. Як мінімум потрібно зробити так, щоб естакада стала непридатною для подальшого пересування. Окупаційні війська Росії можуть вже зараз піти мостом назад на російську територію, здатися, або згодом, якщо вони будуть відстрілюватися, їм загрожує знищення. Про це заявив журналіст і письменник Олександр Сотник.

У чаті на Главреде він розповів про те, що Кримський міст потрібно знищувати або зробити так, щоб як мінімум шляхопровід став непридатним для пересування.

"Ні, не треба його залишати. Кримський міст потрібно руйнувати повністю за першої ж можливості, щоб від нього нічого не залишилося, або щоб він був, щонайменше, непридатний для пересування", - зазначив журналіст.

відео дня

За його словами, війська РФ, які залишаються на території окупованого Криму, повинні здатися, або будуть знищені в разі, якщо стануть відстрілюватися. Поки що у них ще є можливість піти мостом назад до Росії.

"А всі російські війська або підрозділи, які залишаються в Криму, нехай здаються. А що їм ще залишається? Будуть відстрілюватися - будуть знищені. У них зараз, поки міст діє, є можливість вийти звідти. Якщо вони цю можливість не використовують, отже, не хочуть виходити. Що ж, пан господар, нехай залишаються там", - підкреслив Олександр Сотник.

Дивіться чат з Олександром Сотником на Главреді

Що робити Україні з Кримським мостом

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Кримський міст слід знищити.

На його думку, питання розтрощення естакади залежить від кількості та якості боєприпасів, які будуть застосовані для такої операції. Зруйнувати міст можна як ракетами ATACMS, так і Storm Shadow.

Капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко вважає, що Кримський міст - занадто великий об'єкт і для його знищення потрібен цілий план. За його словами, естакада побудована в такому місці, що є серйозні сумніви з приводу безпеки її використання навіть як цивільного об'єкта.

На думку колишнього заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Туки, знищення Кримського мосту навряд чи призведе до капітуляції країни-окупанта Росії. На думку Туки, для руйнування моста потрібно буде багато ракет.

Повернення Криму в Україну:

Олександр Сотник Кримський міст новини Криму війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:31

Може принести проблеми і бідність: чому не можна носити чужі сумки

17:16

"Мочила жорстко": MamaRika розповіла, як Повалій знущалася з українців на "Фабриці зірок"Відео

17:00

Притягне біди і нещастя: чи можна тримати вдома годинник, який стоїть

17:00

Як садити петунію навесні: пишно зацвіте і порадує

16:53

Кримський міст потрібнозруйнувати повністю: Сотник розповів, що робити з символом окупації ПутінаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:42

Братва пустить в хід "держак від лопати": журналіст назвав умову "обнулення" ПутінаВідео

16:36

Як тільки Україна отримає ATACMS: Жданов назвав три головні цілі для ЗСУ

16:28

LOBODA презентувала новий альбом, збори від якого направить на благодійністьВідео

16:09

Продають нерухомість та вивозять сім'ї: окупанти почали евакуацію з Криму - розвідкаВідео

Реклама
16:03

"Вона з нами": у Росії побачили ознаки того, що Софія Ротару стала на бік агресора РФВідео

15:55

На Землі почав утворюватися новий океан: дослідники назвали несподіване місце

15:43

Ворог збирає резерви: ексначальник Генштабу назвав ймовірний напрямок нового удару РФ

15:37

"Стратегічні партнери". Як Вірменію перетворили на перевалочний пункт для санкційки

15:36

"Хайп на війні" і "піксельна спідничка": новий кліп Ханумака потрапив у величезний скандалВідео

15:35

У Шольца відповіли на загрозу Медведєва завдати ракетного удару по Бундестагу і Офісу канцлераВідео

15:35

Коли магнітні бурі в квітні: готуємося рятувати організм

15:26

Як вивести крота з двору: прості способи, які допоможуть кожному дачникові

15:20

"Війна закінчиться восени, далі зайдуть миротворці НАТО": журналіст назвав головне завдання УкраїниВідео

15:07

Путін може не дожити до Гааги, він дав наказ "усунути своїх двійників" - СотникВідео

15:02

Україна в односторонньому порядку віддала РФ тяжкопоранених і хворих полоненихФотоВідео

Реклама
15:02

Брюнетка-Брежнєва запалила в новому кліпі українською мовоюВідео

14:57

"Тепер буде хорохоритися перед братвою": у Маріуполі був справжній Путін - СотникВідео

14:48

Штраф за "розкидані речі": на Поділлі скандал через покарання копами мами трирічки

14:48

Сенатор з Румунії "запропонувала" анексувати частину України: у МЗС дали жорстку відповідьВідео

14:34

Як прати куртку в машинці, щоб не збився наповнювач: список "золотих" правил, які має знати кожен

14:19

Гороскоп на тиждень 27 березня - 2 квітня 2023: Рибам - доленосна зустріч, Діві - проблемиВідео

14:09

Як правильно приготувати котлети-напівфабрикати: будуть такими, як домашніВідео

13:48

Юрист пояснив, коли легально можна не йти до військкомату з повісткою на рукахВідео

13:17

Гороскоп Таро на тиждень 27 березня - 2 квітня: Рибам - важкий період, Тельцям - нова справаВідео

13:10

Несподіване перетворення: як виглядає Габріель з серіалу "Ксена принцеса-воїн" зараз

13:00

Як відбілити тюль від сірості та жовтизни: 5 способів з надзвичайним ефектом

12:56

Соловйов розізлився через жарт Галкіна щодо голови пропагандистки СкабєєвоїВідео

12:55

У Зеленського висміяли маячню "малоосвіченого" Лукашенка щодо "уранових" снарядів НАТО

12:51

"Я шокована": Сумська присоромила Фаріон, яка назвала долю Маріуполя "кармою маріупольців"Відео

12:26

Гороскоп на завтра 25 березня 2023: Рибам - недуга, Овнам - важкий вибірВідео

12:25

Війна закінчиться восени, Путін до перемоги України не доживе – Олександр СотникЕксклюзив

12:21

ЗСУ з початку великої війни отримали 90 авто за сприяння Favbet Foundation

12:20

"Це класична поведінка бандита": у РФ розуміють, що Крим потрібно буде віддати - ПодолякВідео

12:11

Повільні поставки західної зброї для ЗСУ гальмують підготовку контрнаступу - Washington PostВідео

11:54

РФ може перегрупуватися і вдарити знову: Москва хоче "стерти" Україну – Блінкен

Реклама
11:45

Син мера Березані на Київщині вдарив військового на засіданні міськради: деталіВідео

11:00

Міка Ньютон прореагувала на можливий плагіат шведкою Loreen її пісні для Євробачення-2023Відео

10:51

Захід спішить завершити війну в Україні: таролог пояснила причинуВідео

10:46

"РФ повинна стати маленькою, нікчемною державою": в ОП назвали мету України у війні

10:34

Що потрібно поставити на стіл 25 березня, щоб весь рік гроші в будинку були: прикмети і заборониВідео

10:22

Рослини будуть пишно цвісти: як застосовувати цукор в якості добриваВідео

09:58

РФ вдарила із ЗРК С-300 по Пункту незламності в Костянтинівці: загинули 3 жінки-переселенки

09:58

В Івано-Франківську СБУ затримала адептку "руського міра", яка фанатіла від Кадирова з "Моторолою"ФотоВідео

09:51

"Значить, треба йти до Львова": Медведєв ще ширше розкотив губу й оголосив нові цілі РФВідео

09:50

Перекидання військ НАТО на Схід: експерт оцінив загрозу війни між РФ і АльянсомВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти