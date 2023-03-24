Кримський міст потрібнозруйнувати повністю: Сотник розповів, що робити з символом окупації Путіна

Війська агресора РФ вже зараз можуть піти Кримським мостом, згодом їм доведеться здаватися, інакше їх знищать, вважає журналіст Олександр Сотник.

Кримський міст потрібно руйнувати повністю за першої ж можливості - Сотник / Колаж соцмережі, Главред

Україні слід зруйнувати Кримський міст за першої ж можливості. Як мінімум потрібно зробити так, щоб естакада стала непридатною для подальшого пересування. Окупаційні війська Росії можуть вже зараз піти мостом назад на російську територію, здатися, або згодом, якщо вони будуть відстрілюватися, їм загрожує знищення. Про це заявив журналіст і письменник Олександр Сотник.

У чаті на Главреде він розповів про те, що Кримський міст потрібно знищувати або зробити так, щоб як мінімум шляхопровід став непридатним для пересування.

"Ні, не треба його залишати. Кримський міст потрібно руйнувати повністю за першої ж можливості, щоб від нього нічого не залишилося, або щоб він був, щонайменше, непридатний для пересування", - зазначив журналіст.

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За його словами, війська РФ, які залишаються на території окупованого Криму, повинні здатися, або будуть знищені в разі, якщо стануть відстрілюватися. Поки що у них ще є можливість піти мостом назад до Росії.

"А всі російські війська або підрозділи, які залишаються в Криму, нехай здаються. А що їм ще залишається? Будуть відстрілюватися - будуть знищені. У них зараз, поки міст діє, є можливість вийти звідти. Якщо вони цю можливість не використовують, отже, не хочуть виходити. Що ж, пан господар, нехай залишаються там", - підкреслив Олександр Сотник.

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Що робити Україні з Кримським мостом

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Кримський міст слід знищити.

На його думку, питання розтрощення естакади залежить від кількості та якості боєприпасів, які будуть застосовані для такої операції. Зруйнувати міст можна як ракетами ATACMS, так і Storm Shadow.

Капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко вважає, що Кримський міст - занадто великий об'єкт і для його знищення потрібен цілий план. За його словами, естакада побудована в такому місці, що є серйозні сумніви з приводу безпеки її використання навіть як цивільного об'єкта.

На думку колишнього заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Туки, знищення Кримського мосту навряд чи призведе до капітуляції країни-окупанта Росії. На думку Туки, для руйнування моста потрібно буде багато ракет.

Повернення Криму в Україну: