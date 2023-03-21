ЗСУ підуть у наступ на двох напрямках для прориву "коридору" до Криму – Bild

Найближчі 6 місяців стануть ключовим періодом у війні, впевнений високопоставлений чиновник НАТО.

ЗСУ готують контрнаступ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Навесні-влітку 2023 року очікується контрнаступ Збройних сил України, а найближчі шість місяців у війні стануть вирішальними.

На сьогодні триває підготовка ЗСУ до вирішальних контрнаступальних дій. Про це в інтерв'ю Bild повідомив високопоставлений чиновник НАТО.

"Ми готуємося до наступу навесні або влітку. Найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні не тільки для України, але і для союзників", — пояснив він.

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Співрозмовник впевнений в тому, що вже навесні західна зброя допоможе ЗСУ витіснити окупантів РФ з Півдня і Сходу України.

Як він пояснив, для РФ не секрет, що основні українські наступи будуть проходити в Луганській і Запорізькій областях.

Разом з тим обізнане джерело впевнене в тому, що мета наступу ЗСУ на південному сході України: "Прорвати сухопутний міст до Криму".

Представник НАТО додав, що подальші наступи України він не може коментувати. Їх слід розуміти або як відволікання російських сил, або як реальну мету зусиль зі звільнення українських територій.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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