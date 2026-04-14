"Кривава м'ясорубка": розкрито тривожний сценарій нової війни в Європі

На думку Володимира Мілова, у Володимира Путіна зараз немає людей для нової війни, і йому доведеться відкликати війська з українського фронту.

Росія може відправити окупантів до Естонії

Важливе із заяв Мілова:

Росія буде перевіряти оборону НАТО не тільки в країнах Балтії

Частина членів НАТО не захоче брати участь в активній обороні країн Балтії

Путін може влаштувати гібридні операції з дестабілізації за допомогою терактів

Економіст, політик, екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання ймовірності реалізації збройного нападу на одну з країн Балтії.

"Росія абсолютно точно буде тестувати оборону НАТО, не тільки в країнах Балтії. Але вони є очевидною вразливою ланкою, тому що найближче до Росії. І там є частина російського населення, яке, зокрема, може слугувати провідником якихось путінських ідей. Цей фактор є і в Латвії, і в Естонії", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Як зазначає експерт, диктатору РФ Володимиру Путіну вигідний новий осередок постійної напруги.

"Думаю, його перша мета – просто всіх лякати і перевіряти рішучість НАТО колективно оборонятися. Адже зараз у всіх альянсах, які вважалися непорушними, виникає питання про те, чи будуть дотримуватися зобов’язання. Путін все це бачить. Нинішня активізація теми навколо країн Балтії пов'язана з тим, що Путін бачить: єдність НАТО під питанням. У цій ситуації він хоче додатково продемонструвати, що єдності вже немає, і частина членів НАТО не захоче брати участь в активній обороні країн Балтії. Така його мета", – переконаний він.

За словами співрозмовника, у країнах Балтії, і в Литві зокрема, спостерігається висока готовність до оборони у разі нападу РФ.

"Поруч є країни, які прийдуть на допомогу, наприклад, Фінляндія та Польща, і в них багато живої сили. Тут Росії буде дуже важко – буде кривава м’ясорубка. Але для масштабної затяжної операції у Путіна зараз немає людей, і йому доведеться знімати війська з українського фронту, оголюючи свої позиції. І тоді буде так, як у 2022 році на Харківщині, коли українська армія просто прокотилася і повернула території. Путін зараз не може собі дозволити оголити окуповані українські території. А інших вільних військ у нього немає", – сказав він.

Російський опозиціонер вважає, що у Путіна немає можливості реалізувати військову операцію проти країн Балтії, тому що він зустріне запеклий опір, до якого готуються давно.

"З іншого боку, що точно може бути, і це абсолютно реалістично, Путін це вміє і практикує – всілякі гібридні операції з дестабілізації з терактами, нападами, атаками на критичну інфраструктуру і, можливо, якимись диверсійними рейдами. Тим більше, у нього є Білорусь, і він завжди може сказати: "Це взагалі не я, а якісь невідомі озброєні люди, може, місцеві щось купили у військовому магазині". До таких операцій з дестабілізації треба готуватися, я думаю, вони будуть. Що стосується повномасштабного військового нападу, то Путін може і це зробити – у нього зовсім інший поріг оцінки, і він здатний на відморожені дії. Але якщо це станеться, він зустріне тут запеклий опір, для подолання якого у нього недостатньо ресурсів", – додав Мілов.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

