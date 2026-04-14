"Кривава м'ясорубка": розкрито тривожний сценарій нової війни в Європі

Олексій Тесля
14 квітня 2026, 19:32
На думку Володимира Мілова, у Володимира Путіна зараз немає людей для нової війни, і йому доведеться відкликати війська з українського фронту.
Росія може відправити окупантів до Естонії
Важливе із заяв Мілова:

  • Росія буде перевіряти оборону НАТО не тільки в країнах Балтії
  • Частина членів НАТО не захоче брати участь в активній обороні країн Балтії
  • Путін може влаштувати гібридні операції з дестабілізації за допомогою терактів

Економіст, політик, екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання ймовірності реалізації збройного нападу на одну з країн Балтії.

"Росія абсолютно точно буде тестувати оборону НАТО, не тільки в країнах Балтії. Але вони є очевидною вразливою ланкою, тому що найближче до Росії. І там є частина російського населення, яке, зокрема, може слугувати провідником якихось путінських ідей. Цей фактор є і в Латвії, і в Естонії", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Як зазначає експерт, диктатору РФ Володимиру Путіну вигідний новий осередок постійної напруги.

"Думаю, його перша мета – просто всіх лякати і перевіряти рішучість НАТО колективно оборонятися. Адже зараз у всіх альянсах, які вважалися непорушними, виникає питання про те, чи будуть дотримуватися зобов’язання. Путін все це бачить. Нинішня активізація теми навколо країн Балтії пов'язана з тим, що Путін бачить: єдність НАТО під питанням. У цій ситуації він хоче додатково продемонструвати, що єдності вже немає, і частина членів НАТО не захоче брати участь в активній обороні країн Балтії. Така його мета", – переконаний він.

За словами співрозмовника, у країнах Балтії, і в Литві зокрема, спостерігається висока готовність до оборони у разі нападу РФ.

"Поруч є країни, які прийдуть на допомогу, наприклад, Фінляндія та Польща, і в них багато живої сили. Тут Росії буде дуже важко – буде кривава м’ясорубка. Але для масштабної затяжної операції у Путіна зараз немає людей, і йому доведеться знімати війська з українського фронту, оголюючи свої позиції. І тоді буде так, як у 2022 році на Харківщині, коли українська армія просто прокотилася і повернула території. Путін зараз не може собі дозволити оголити окуповані українські території. А інших вільних військ у нього немає", – сказав він.

Російський опозиціонер вважає, що у Путіна немає можливості реалізувати військову операцію проти країн Балтії, тому що він зустріне запеклий опір, до якого готуються давно.

"З іншого боку, що точно може бути, і це абсолютно реалістично, Путін це вміє і практикує – всілякі гібридні операції з дестабілізації з терактами, нападами, атаками на критичну інфраструктуру і, можливо, якимись диверсійними рейдами. Тим більше, у нього є Білорусь, і він завжди може сказати: "Це взагалі не я, а якісь невідомі озброєні люди, може, місцеві щось купили у військовому магазині". До таких операцій з дестабілізації треба готуватися, я думаю, вони будуть. Що стосується повномасштабного військового нападу, то Путін може і це зробити – у нього зовсім інший поріг оцінки, і він здатний на відморожені дії. Але якщо це станеться, він зустріне тут запеклий опір, для подолання якого у нього недостатньо ресурсів", – додав Мілов.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Мілова:

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Інші новини:

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

19:10Погляди
В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

19:03Війна
В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

18:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

Останні новини

20:25

В Україні створили нову ракету-перехоплювач балістики: ЗМІ дізналися подробиці

20:01

Марна трата часу: 5 помилок у вивченні англійської мови

19:32

"Кривава м'ясорубка": розкрито тривожний сценарій нової війни в ЄвропіВідео

19:10

США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливоПогляд

19:03

В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато пораненихФото

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
19:01

Часник жовтіє після заморозків: садівник розкрив кроки для відновлення врожаюВідео

19:00

Чому вагітним забороняють ходити на цвинтар: народні повір'я vs реальність

18:45

Про приховану функцію пральної машини мало хто знає: у чому головна "фішка"Відео

18:43

В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

Реклама
18:35

Ектор Хіменес Браво опинився на операційному столі: що він зробив

18:29

Антикорупціонери масово уникають теми про можливе фіктивне усиновлення дитини директором НАБУ Кривоносом

18:25

В Україні викрили групу, яка монополізувала ринок і поставила під удар міжнародні закупівлі - ЗМІ

18:13

Алек Болдвін хоче завершити кар'єру через загибель українки — подробиці

18:05

Як українці змінили хід духовної історії світу: правда, яку замовчувалиВідео

18:01

Більше ніякої липкості і розводів: експерти розкрили, як правильно мити підлогу

17:58

Популярний тренд: пара провела тест, щоб з’ясувати, кого собака любить більшеВідео

17:49

Кіркоров став батьком утретє: що дізналися пропагандисти

17:28

Потепління до +18 і дощі: синоптики попередили про зміну погоди на Львівщині

17:22

Потрібно терміново видалити: власники iPhone отмивали важливу пораду

17:17

На Житомирщині різко підскочить температура: коли потепліє до +18

Реклама
17:16

"Зовсім не в собі": Каменських оскандалилась витівкою в літаку

17:16

Сотні ракет та "розумна" зброя: Україна та ФРГ уклали мегаугоду, що відомо

17:06

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

16:42

"Є просування": РФ пішла у наступ на Сумщині

16:33

Стрибок цін на пальне та "плюс" для автогазу: як змінилися ціни на АЗС

16:31

Можуть знищити сад: які чагарники ніколи не слід садити на своїй ділянці

16:27

Шалений стрибок євро: новий курс валют на 15 квітня

16:25

Як нагострити ніж за хвилину без точила: лезо стане гострим як бритва

16:23

Спустився до підвалу нового будинку: чоловікові порадили викликати поліціюВідео

16:21

Фіналістка "Голосу країни" заспівала про "любов" РФ і Білорусі — що їй відповіли

16:20

Ребров отримав щедру пропозицію: чи залишиться тренер у збірній

16:12

Там максимальний об'єм води: 6 КАБів вдарили по дамбі на Харківщині

15:39

Кім: Потрібні довгострокові програми для відновлення економіки прифронтових регіонів

15:39

Чому кіт завжди потягується, побачивши вас: несподіване пояснення здивує багатьох

15:35

Перший транш із 90 млрд євро для України відклали: у ЄК назвали нові терміни

15:29

Слова "совесть" немає в українській мові: як сказати красиво і правильно

15:18

ЗСУ вдарили ракетами SCALP по базах РФ у районі аеропорту "Донецьк" - Генштаб

15:11

"Лягаю з ним у ліжко": Сімоньян не поховала чоловіка фізично

15:08

Суперкомп'ютер NASA назвав дату кінця життя на Землі: скільки залишилося

15:04

Німеччина поверне в Україну чоловіків: Мерц і Зеленський зробили гучні заяви

Реклама
14:58

"Не поставила на місце": Матвієнко розповіла про чоловіка, від якого народила у 17

14:42

Які крупи категорично не можна промивати перед варінням: знають далеко не всі

14:07

"Загроза для всієї Європи": ЗАЕС півтори години перебувала у стані блекауту

13:56

РФ вдарила ракетою по обласному центру - є жертви, поранено 25 людейФото

13:43

Експерт попередив про загрозу витоку радіації на ЧАЕС: що може трапитись

13:39

Що потрібно знати про Євробачення 2026: фаворити конкурсу та гучні скандалиВідео

13:37

Бульдог заробляє більше за свого господаря: все почалося з одного відео

13:28

Вони постійно сваряться: у ЗМІ з’явилися подробиці життя сім’ї Вільяма та Кейт

13:18

Антициклон Quirin змінить погоду в Україні: в яких регіонах буде найтепліше

13:17

Телеканал ТЕТ розкрив нового ведучого "Караоке на майдані"

